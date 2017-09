Jean-Vincent Placé a été violemment agressé à Paris samedi soir

Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essone, a été victime d'une agression, dans la soirée du samedi 2 septembre à Paris, a appris mardi soir franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de RTL.

Dépouillé de sa montre et de ses papiers

L'ancien secrétaire d'État chargé de la Réforme de l'État et de la simplification s'est fait voler sa montre et des papiers. Celui qui est aussi président de l'Union des démocrates et écologiste est blessé au visage et à la lèvre.

Une enquête de flagrance pour vol avec arme a été ouverte au cours du week-end. Cette dernière a été confiée au premier district de police judiciaire de Paris, qui couvre les 1er, 2e , 3e , 4e, 8e , 9e , 16e , 17e arrondissement de la capitale. Mardi soir, aucune interpellation n'avait encore eu lieu.