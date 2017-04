VIDEO. Présidentielle : Jean Lassalle raconte le jour où il a chanté au Bolchoï devant Brejnev

Quel est votre meilleur souvenir à l'étranger ? Interrogé, mardi 18 avril, par RFI, le candidat à la présidentielle, Jean Lassalle, a raconté une étonnante anecdote sur l'un de ses séjours en Russie, à l'époque URSS. "Un soir, je me trouve à Moscou, dans une boîte au 2e ou 3e sous-sol, pas très visible mais assez bruyante", commence-t-il. "Il y avait pas mal de jolies filles. J'ai fait la bringue avec deux gars, solide."

Vodka et choeur de l'Armée rouge

Après une nuit arrosée de vodka, le candidat explique qu'il est sorti à 7 heures du matin de la boîte, "ils m'ont amené, je ne comprenais rien moi non plus." Sans en expliquer les circonstances, il décrit qu'il ressort alors "d'un étrange local", avec "un superbe uniforme". "Je me suis dit 'ça alors !'".

Pour conclure cette étrange journée, Jean Lassalle se retrouve le soir même au célèbre théâtre moscovite du Bolchoï, à chanter dans le choeur de l'Armée rouge... devant Leonid Brejnev, l'ancien dirigeant de l'URSS. "Ils m'ont trouvé un costard. Et j'avais une voix à l'époque, qui pouvait descendre beaucoup. Il y avait les paroles, je faisais comme je pouvais. Ils étaient heureux comme tout", précise-t-il.