VIDEO. Pour Jean Lassalle, François Bayrou "n’était plus dans le coup"

Après "trente ans d'amitié", la brouille. Jean Lassalle ne semble guère apprécier le chemin politique qu'a choisi de prendre François Bayrou en se ralliant à Emmanuel Macron. Et il l'a fait savoir au micro d'Europe 1, jeudi 13 avril. "A vrai dire, je ne partageais plus grand-chose de ce qu'il pronaît, explique le candidat de la ruralité à propos de son camarade du sud-ouest. Et pourtant, dieu sait que j'y ai mis tout ce que j'avais de meilleur !"

J'ai beaucoup appris de lui. Il a peut-être un peu appris de moi. Mais nous n'étions plus d'accord. Jean Lassalle Europe 1

Jean Lassalle rappelle qu'il a soutenu le maire de Pau "passionnément à trois reprises", lors des présidentielles de 2002, 2007 et 2012. Mais s'il avait été candidat à l'Elysée cette année encore, il ne l'aurait pas suivi. François Bayrou "n'était plus dans le coup", dit celui qui est crédité de 14% d'intentions de vote dans les sondages. Il explique que "ce n'est pas l'amitié qui est en cause", mais "la politique", cet univers, "hélas impitoyable".