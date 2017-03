VIDEO. Fillon, Dupont-Aignan, Asselineau... Quand les candidats à la présidentielle se voient tous au second tour

"Je serai au second tour de l’élection présidentielle." Jusqu'au soir du premier tour, dimanche 23 avril, les électeurs français risquent de continuer à entendre cette regaine, qui revient régulièrement dans la bouche des politiques, que ce soit en meeting ou sur les plateaux de télévision. La preuve avec ce montage de Brut.

Marine Le Pen le disait déjà en 2014. Depuis, François Fillon, Benoît Hamon et d’autres candidats ont aussi prononcé ces mots. Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau, n’écartent pas non plus la possibilité de se retrouver à ce stade de l’élection. Pour sa part, Jean Lassalle en vient même à dire, sur le ton mi-sérieux, mi-amusé, qu’il sera "le prochain président de la République".

Les sondages donnent Le Pen et Macron en tête

Mais pour l'instant, à en croire les sondages, Marine Le Pen et Emmanuel Macron font la course en tête. La patronne du Front nationale est créditée de 25% des intentions de vote, contre 24% pour l'ancien ministre de l'Economie, selon une étude Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, publiée mardi 28 mars. Ils arriveraient loin devant François Fillon (18%), Jean-Luc Mélenchon (14%) et Benoît Hamon (12%).