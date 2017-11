VIDEO. "On n'en parle pas assez" : Muriel Pénicaud veut saisir les partenaires sociaux sur le harcèlement sexuel dans l'entreprise

"Je vais saisir les partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs et les organisations syndicales, pour qu'ils fassent (...) des propositions sur le sujet parce que l'on n'en parle pas assez." Voilà ce qu'a annoncé, mercredi 15 novembre, sur le plateau des "4 Vérités" sur France 2, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui était interrogée sur la question du harcèlement sexuel au sein des entreprises.

"On peut faire de la prévention. Par exemple, il y a beaucoup de discriminations, de harcèlement, qui se font sur un terrain que l'on appelle le sexisme ordinaire, des blagues lourdes puis un peu plus lourdes, a expliqué la ministre. Ca crée tout un climat qui fait qu'un certain nombre de femmes ne se sentent pas à l'aise."

Il y a beaucoup de prévention à faire, il faut former tout le managment. Muriel Pénicaud, ministre du Travail à France 2

Pour Muriel Pénicaud, il faut se rendre compte qu'"il y a des biais inconscients : il y a beaucoup d'hommes, qui sont pas du tout de mauvaise volonté, mais qui ne se rendent pas compte que leur attitude, leur comportement crée ce climat".