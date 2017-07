Marlène Schiappa écrirait des livres érotiques sous pseudo, son entourage dément

Les écrits remontent à quelques années, à une époque où Marlène Schiappa ne se doutait certainement pas qu'elle deviendrait secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes. Selon une enquête de L'Express, la jeune membre du gouvernement, aujourd'hui âgée de 34 ans, serait l'auteure de plusieurs romans érotiques, sous le pseudonyme de Marie Minelli. Une affirmation démentie par son entourage.

Marie Minelli est l'auteure de plusieurs ouvrages comme Osez les sexfriends, Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours ou Les filles bien n'avalent pas. Or, L'Express relève un détail troublant : sur la page Amazon du premier livre de Marie Minelli, Osez réussir votre divorce (La Musardine), la biographie de l'auteure mise en avant par le site est celle de... Marlène Schiappa. Le magazine relève que cette publication intervient un an pile après le tollé suscité par un ouvrage intitulé Osez l'amour des rondes, écrit par Marlène Schiappa.

Dans une interview en 2011, elle avait d'ailleurs affirmé avoir "terminé deux livres à paraître, dont un livre sur le divorce à La Musardine" et confié écrire "des nouvelles et de la fiction sous pseudonyme".

Quand Marie Minelli "plagie" Marlène Schiappa

Mais ce n'est pas tout : de nombreuses coïncidences laissent penser que Marlène Schiappa et Marie Minelli ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Ainsi, l'ouvrage Osez réussir votre divorce comporterait, toujours selon L'Express, plusieurs passages copiés-collés d'articles parus sur Yahoo! et signés Marlène Schiappa. C'est également le cas, en 2012, d'un autre livre écrit sous la plume de Marie Minelli, intitulé Osez les sexfriends.

En 2014, un nouveau roman signé Marie Minelli, Sexe, mensonges et banlieues chaudes, est publié, toujours chez La Musardine. Un ouvrage que Marlène Schiappa a sélectionné dans un billet de blog listant "six nouveaux romans à lire au parc, sur un banc, en attendant le soleil".

Contacté par L'Express, l'entourage de la secrétaire d'Etat nie que Marlène Schiappa écrive sous le pseudonyme de Marie Minelli, allant même jusqu'à transmettre au magazine le numéro de téléphone de la "vraie" Marie Minelli. Laquelle affirme à L'Express – qui n'a pu la rencontrer – être proche de Marlène Schiappa mais avoir écrit sans elle ses romans et nouvelles érotiques.