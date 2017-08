Accusés de loger chez "un ex-trafiquant de drogue", les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu portent plainte contre Mediapart

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de la Transition énergétique, Sébastien Lecornu, ont annoncé mercredi 16 août qu'ils porteraient plainte contre Mediapart. "Diffamés dans un article de Mediapart nous déposons plainte avec @SebLecornu", a tweeté Gérald Darmanin mercredi midi.

Selon Mediapart, les deux membres du gouvernement d'Edouard Philippe ont loué pour leurs vacances en Corse une villa appartenant à Christelle Godani, miss Corse 1993 et surtout compagne de l'ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio, Gilbert Casanova, "ex-trafiquant de drogue". Gilbert Casanova a notamment été condamné en 2010 à huit ans de prison ferme pour avoir été "le chef d'orchestre d'un trafic de cannabis à grande échelle entre le Maroc et la France", rappelle le journal.

Gérald Darmanin nie farouchement

Mediapart affirme que Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu ont été "chaleureusement accueillis" en personne par Gilbert Casanova et sa compagne, à leur arrivée dimanche 13 août en Corse. Contacté par franceinfo, Gérald Darmanin nie farouchement et affirme ne pas connaître l'ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio.

Pour le ministre des Comptes publics, cet article est "délirant". Gérald Darmanin explique avoir loué cette villa avec Sébastien Lecornu en passant par des amis qui habitent dans l'Eure et qui ont effectué la réservation via internet. Le ministre assure par ailleurs avoir prévenu les services de l’Etat : c'est la règle pour tous les déplacements de ministres, y compris en vacances. Le préfet de la région n’a, selon lui, rien trouvé à redire puisqu’il n’a "rien à reprocher" à la propriétaire de la villa.