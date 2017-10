Les Républicains excluent quatre de leurs membres pro-Macron et "actent le départ" du Premier ministre, Edouard Philippe

Cette fois, c'est fait. Après des semaines de tergiversations, Les Républicains ont exclu quatre de leurs membres pro-Macron, et acté le départ du Premier ministre, Edouard Philippe. Les autres ténors politiques concernés sont Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, eux aussi au gouvernement, ainsi que les deux députés "constructifs" Thierry Solère et Franck Riester. Le cas du Premier ministre, Edouard Philippe, n'a pas fait l'objet d'un vote puisque le parti avait déjà "pris acte" de son départ.

Pécresse et Bertrand n'ont pas fait le déplacement

Une semaine plus tôt, le bureau politique des Républicains n'avait pas pu entériner le vote, faute de quorum. Un couac qui avait alors plongé le parti dans une crise politique encore plus importante. Cette fois-ci, une trentaine de cadres, dont Gérard Larcher, Christian Jacob, Laurent Wauquiez et Eric Ciotti, se sont rendus au bureau politique. Lors d'une vote, une majorité simple était nécessaire. Plusieurs figures majeures de la droite, comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, n'ont pas fait le déplacement. En théorie, plus de cent personnes étaient convoquées.