Les deux tiers des ministres sont des inconnus pour une majorité de Français, selon un sondage

Les deux tiers des ministres sont des inconnus pour une majorité de Français, révèle jeudi 9 novembre un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. Seules sept personnalités du gouvernement, sur les 19 testées (17 ministres et deux secrétaires d'État), sont connues d'une majorité des sondés.

Dix-neuf membres du gouvernement ont été testés dans cette enquête (17 ministres et 2 secrétaires d'Etat). En moyenne, 54% des sondés estiment ne pas les connaître suffisamment pour pouvoir exprimer une opinion.

Les trois ministres les plus connus sont ainsi Nicolas Hulot, pour qui 83% des sondés sont en mesure d'exprimer un avis, Edouard Philippe (78%) et Bruno Le Maire (69%). A l'inverse, la personnalité du gouvernement la moins connue est Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires : 79% des sondés ne le connaissent pas suffisamment pour exprimer une opinion. Suivent Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (75%) et Nicole Belloubet, ministre de la Justice (72%).

Toujours en moyenne, pour les sondés 24% ont une mauvaise opinion des membres du gouvernement, et 22% une bonne opinion, précise le sondage. Aucun de ces 19 membres du gouvernement ne recueille plus de 50% de jugements positifs. Seuls trois parmi eux dépassent les 40% de bonnes opinions. Seuls cinq ministres dépassent les 30% de jugements positifs.

Nicolas Hulot plus apprécié qu'Edouard Philippe

Les ministres les plus appréciés des Français sont, dans l'ordre, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire (47% d'opinions positives), suivi de Laura Flessel, ministre des Sports (45%), et d'Édouard Philippe, Premier ministre (42%). Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, recueille 39% de bonnes opinions, et Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, en recueille 32%.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, est celui qui recueille le plus de mauvaises opinions (41%), suivi d'Edouard Philippe, Premier ministre (36%) et de Nicolas Hulot (36%). Le ministre de la Transition écologique et solidaire est donc à la fois le plus connu, le plus apprécié... et l'un de ceux qui recueille le plus de mauvaises opinions.

Ce sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisé par internet les 8 et 9 novembre 2017, auprès d'un échantillon de 999 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 207 sympathisants de gauche, 119 sympathisants En Marche, 135 sympathisants de droite hors FN, et 175 sympathisants du FN. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l'interviewé, après stratification par région et catégorie d'agglomération.