Le remaniement gouvernemental sera annoncé demain "dans la journée", selon Christophe Castaner

Le remaniement gouvernemental doit être annoncé mardi 21 novembre "dans la journée", selon Christophe Castaner. Emmanuel Macron doit décider un mini-remaniement pour remplacer Christophe Castaner, devenu chef de La République en marche, en nommant un nouveau porte-parole du gouvernement et en tranchant sur son maintien ou non au poste de secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement.

"Je suis dans l'attente, dans l'impatience de cette information, qui vous sera présentée je pense demain dans la journée", a ainsi annoncé Christophe Castaner. S'il a déjàreconnu implicitement qu'il ne serait plus porte-parole du gouvernement une fois élu à LREM, Christophe Castaner n'a cessé de répéter qu'il estimait possible de garder son portefeuille.

Bruno Le Maire et Jacques Mézard sur le départ ?

Il s'agira du second remaniement après celui de juin qui avait vu partir François Bayrou, Richard Ferrand, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Difficile de savoir quel sera l'ampleur de ce nouveau remaniement, mais plusieurs ministres pourraient être remplacés, selon Le Point. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, seraient ainsi sur le départ, selon l'hebdomadaire.