Le gouvernement Philippe obtient une large confiance de l'Assemblée nationale, avec 370 voix pour et 67 voix contre

Il n'y a pas eu de surprise. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a obtenu, mardi 4 juillet, une large confiance de l'Assemblée nationale, avec 370 voix pour, 67 contre et 129 abstentions, selon les résultats annoncés par le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Ce résultat est à la fois le plus faible nombre de votes contre sur un discours de politique générale depuis 1959 et un record d'abstentions.

Les trois quarts des députés LR se sont abstenus

C'est aussi la plus forte majorité obtenue sur un tel vote depuis la période 1993-1997, où Édouard Balladur, puis Alain Juppé, avaient bénéficié d'une majorité supérieure à 450 sièges. "Je ne prends en aucune façon cette confiance comme un blanc-seing. Je remercie l'ensemble des députés qui l'ont votée, je respecte évidemment ceux qui ne l'ont pas fait", a déclaré dans l'Hémicycle le chef du gouvernement (issu des Républicains), après la proclamation du résultat.

Au sein du principal groupe d'opposition, Les Républicains, les trois quarts des 100 députés se sont finalement abstenus.

Les 75 députés LR qui ont choisi l'abstention pic.twitter.com/YpKFYXgs9a — Jean-Baptiste Garat (@Figarat) 4 juillet 2017

Outre la totalité des députés La République en marche (REM) et MoDem, le Premier ministre a reçu l'appui de 12 "constructifs" LR-UDI et de 3 élus du groupe Nouvelle Gauche (ex-PS).

Le détail du vote dans le groupe Constructif pic.twitter.com/ilYSEVhDtO — Jean-Baptiste Garat (@Figarat) 4 juillet 2017

La France insoumise (FI), avec ses 17 membres, a été le seul groupe à voter unanimement contre, comme prévu. Douze des 16 élus du groupe communiste ont aussi voté contre. Également contre, les huit députés FN, ou encore Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).