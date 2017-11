Laura Flessel décroche la médaille d'or de la ministre la plus populaire

Laura Flessel est sur le podium des ministres qui ont la cote, devant Jean-Yves Le Drian, près de six mois après leur entrée en fonction, selon un sondage Ifop* pour le Journal du dimanche publié dimanche 5 novembre. Avec 68% d'opinions favorables, la ministre des Sports, ancienne championne d'escrime, devance le ministre des Affaires étrangères, crédité de 59%, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal (57%).

Le Premier ministre à 54% d'opinions favorables

Suivent la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa (égalité femmes-hommes) et le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, à 56%, puis la ministre de la Défense Florence Parly (55%). Le Premier ministre, Edouard Philippe, est crédité de 54% de satisfaction.

Par ailleurs, 85% des personnes interrogées estiment qu'"un gouvernement devrait être avant tout composé d'experts reconnus dans leurs domaines respectifs même s'ils sont peu connus des Français". A l'inverse, les 15% restants pensent qu'"un gouvernement devrait être avant tout composé de personnalités avec une grande expérience politique".

* Enquête réalisée en ligne du 30 au 31 octobre auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.