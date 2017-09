Érik Orsenna et François Nyssen lancent un tour de France des bibliothèques publiques pour étendre les horaires d'ouverture

La ministre de la Culture Françoise Nyssen est à Rennes, vendredi 8 septembre, avec l'écrivain et académicien Érik Orsenna, pour lancer une grande consultation sur l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques. C'est la première étape d'un tour de France pour une plus grande accessibilité des bibliothèques, une proposition du candidat Macron.

En juin dernier, Françoise Nyssen avait chargé Érik Orsenna, qui a soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, d'être son émissaire en charge de convaincre les collectivités territoriales d'ouvrir plus longtemps les bibliothèques publiques.

Des aides financières sont envisagées

L'enjeu est "d'adapter les horaires [des bibliothèques] aux contraintes des usagers", avait déclaré Françoise Nyssen en juin dernier, précisant qu'elle voulait "réfléchir à l'opportunité d'ouvrir davantage en soirée et le week-end".

Ce tour de France est la seconde étape de ce projet pour la ministre de la Culture qui se rend à Rennes avec Érik Orsenna. Cette étape n'est pas la plus simple : il faut désormais passer de la bonne idée sur le papier à sa réalisation. "Je crois que personne ne peut dire que ce n'est pas une bonne idée, assure la ministre de la Culture. Après, il faut voir comment on va le faire avec les gens qui y sont."

On n'y va pas pour convaincre, car je crois que tout le monde est convaincu, mais pour voir ce que l'on peut faire. Françoise Nyssen, ministre de la Culture à franceinfo

Dans un contexte de restriction budgétaire pour la plupart des collectivités, Françoise Nyssen rappelle que des aides sont envisagées pour la prise en charge des dépenses de personnel et coûts supplémentaires pour l'extension de ces horaires d'ouverture. "Bien sûr, l'État va accompagner. Là aussi, on va faire une étude, on va voir ce que ça implique comme nécessité, comme moyens selon les lieux, selon les besoins. Ce n'est pas une règle uniforme et unanime pour tous."

On compte en France plus de 16 000 bibliothèques publiques. Le tour de France d'Érik Orsenna va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2017.