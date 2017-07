EN IMAGES. Edouard Philippe : comment ils le voient, comment il se voit

Juppéiste, boxeur, écrivain... Depuis son arrivée à Matignon le 15 mai, on en sait un peu plus sur la personnalité d'Edouard Philippe. L'ancien maire Les Républicains du Havre (Seine-Maritime), encore peu connu du grand public, donne mardi 4 juillet son discours de politique générale, sorte de grand oral face aux députés.

Comment Edouard Philippe est-il perçu par Emmanuel Macron, ses ministres ou ses anciens camarades de droite ? Comment se voit-il lui-même ? Franceinfo a rassemblé les différents clichés pour dessiner un mini-portrait décalé* du Premier ministre.

Montage photo représentant la façon dont est perçu le Premier ministre, Edouard Philippe. (FRANCEINFO)

*Ce format s'inspire du mème "How they see me", à retrouver notamment sur Quickmeme.com et Buzzfeed.