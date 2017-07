DIRECT. Edouard Philippe confirme devant l'Assemblée que les vaccins "recommandés pour la petite enfance deviendront obligatoires"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PHILIPPE

: "Nous engagerons les réformes sur la taxe d'habitation qui doit contribuer d'ici la fin du quinquennat à rendre du pouvoir d'achat à l'immense majorité de nos concitoyens."

: "Je vois même des matheux", s'est félicité tout à l'heure Edouard Philippe, moquant une formule de Jean-Luc Mélenchon à propos de Cédric Villani, ce mathématicien devenu député LREM. Il a visiblement apprécié le clin d’œil du Premier ministre.

: "Raffermir le lien ente l'Etat les territoires (...) Nous voulons redonner aux libertés locales toute leur force. Ne décrétons pas depuis Paris la fin du mille-feuilles territorial mais incitons les territoires à adapter localement leur organisation."

: "La ministre de la Santé et des solidarités présentera des mesures améliorant le congé maternité (...) L'inclusion des personnes en situation de handicap sera une des priorités du quinquennat."







: "Nous revaloriserons dès 2018 l'allocation adulte et le minimum vieillesse (...) Nous renforcerons notre lutte contre la pauvreté, particulièrement dans les familles avec des enfants."

: En début de discours, Edouard Philippe est revenu sur les parcours symboliques de quelques nouveaux députés.







: "Chaque année, le tabac en France cause près de 80 000 morts. Nous porterons progressivement le prix du paquet à 10 euros."



: "La sécurité sociale est le 'patrimoine de ceux qui n'en ont pas'. (...) La prévention sera le pivot de la stratégie nationale de santé developpée à l'automne."

: Dans les rangs de Jean-Luc Mélenchon, on apprécie la mise en scène. Les députés de La France insoumise sont venus avec leur Code du travail, note cette journaliste de Radio Classique.







: "La réforme constitutionnelle renforcera l'indépendance des magistrats. Dès 2018, une loi quinquennale sera votée au Parlement."

: "Nous lancerons dans l'année les réformes indispensables à la modernisation de la vie publique."



: "Les règles de financement des partis politiques sont aujourd'hui bien plus strictes et bien plus saines qu'il y a trente ans. Nous ne devons jamais discréditer ceux qui ont fait le choix honorable de consacrer une partie de leur vie à la chose publique."

: "En 2017, les Français nous ont dit qu'ils voulaient que la France redevienne enfin elle-même, confiante, courageuse et conquérante."

: Edouard Philippe a commencé par saluer les députés. Certains députés LREM ont eu le privilège d'être directement cités, comme Lénaïck Adam - élu à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane - ou Jean-Baptiste Moreau, qui était jusque-là agriculteur dans la Creuse.

: "Nos priorités ne sont pas celles d'une moitié de la France ou de l'autre moitié, mais celles de tous les Français (...) Nous ne demanderons à personne de nous rejoindre par intérêt ou pour trahir ses convictions."





Le Premier ministre reprend les mots du discours de politique générale de Michel Rocard, le 29 juin 1988.







: "Je vois une Assemblée rajeunie, féminisée, renouvelée. C'est devant cette Assemblée que se présente un gouvernement paritaire (...) que le président de la République m'a demandé de diriger."

: "Je regarde cette Assemblée, je vois un éleveur de la Creuse (...) je vois une jeune femme officier qui a participé à deux opérations extérieures (…), je vois un autre de nos benjamins né au Rwanda (…), qui peut être fier aujourd'hui de représenter la nation."



En introduction de son discours, Edouard Philippe se félicite du renouvellement de l'Assemblée nationale.

: "Malgré un destin difficile je reste toujours optimiste (...) La vie m'a appris qu'avec le temps le progrès l'emportait toujours. C'est long, c'est lent, mais en définitive, je fais confiance."

: Cela a, visiblement, impressionné Gilbert Collard, selon notre journaliste sur place.



: Le député de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a mis une cravate pour l'occasion.





: En attendant Edouard Philippe, certains députés en profitent pour se faire prendre en photo.

: Le président de l'Assemblée, François de Rugy, déclare ouverte la session. Une photo panoramique de la nouvelle Assemblée est prise, elle sera la photo de référence durant toute la législature.





: Après l'allocution du Premier ministre (qui devrait durer un peu moins d'une heure, selon son entourage), les présidents de groupe prendront la parole, chacun leur tour. Leur temps de parole dépend du nombre de députés qu'ils représentent. Cette journaliste du Monde note cependant qu'il n'y aura aucune femme...

: Quels devraient être les thèmes développés ? L'économie, le social, mais aussi les finances publiques. Plus de détails dans notre article.





: "Ça sera un discours de la méthode, un discours politique d'exécution : ce qu'on va faire, comment on peut le faire et, ce qu'a déjà largement expliqué le président, pourquoi on va le faire. C'est, même si le terme est souvent galvaudé, un discours pédagogique", avance l'entourage du chef du gouvernement à l'AFP.

: Edouard Philippe a expliqué qu'après le cap fixé par le président de la République, il doit décliner méthode et calendrier des réformes à venir. "Le président va fixer le cap lundi. Et moi, j'expliquerai mardi comment on atteint ce cap", avait-il précisé ce week-end.

: Selon un journaliste du Monde, le groupe parlementaire Les Républicains pourrait se prononcer pour l'abstention lors du vote de confiance au gouvernement.

: Pour justifier cette décision, l'élu évoque, entre autres, les récentes déclarations polémiques d'Emmanuel Macron : "Il est dans l'humiliation de classe, un peu celle qui avait eu lieu avec les sans-dents ou les illettrés de chez Gad. Et ça, ça nous remue le ventre et ça remue les tripes de nos territoires respectifs."

: Les députés communistes ne voteront pas la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe, annonce le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel.

: Qu'attendre du discours de politique générale d'Edouard Philippe attendu à 15 heures ? Le Premier ministre devrait délivrer, dans la forme, un "discours de la méthode". Sur le fond, il pourrait détailler largement les réformes économiques du gouvernement. Pour en savoir plus, allez lire notre article.