VIDEO. Florian Philippot accuse Laurent Ruquier d'être un "militant anti-FN", l'animateur le "prend comme un compliment"

On le sait, Laurent Ruquier et Florian Philippot ne sont pas les meilleurs amis du monde. L'échange entre l'animateur et le numéro 2 du Front national dans "On n'est pas couché", samedi 1er avril, l'a encore prouvé.

Florian Philippot a d'abord accusé David Pujadas d'avoir manipulé une image sur le plateau du 20 heures en demandant à Marine Le Pen si l'un de ses proches, Axel Loustau, n'avait pas effectué un salut nazi dans le cadre une soirée privée. Le conseiller de la présidente FN a effectué une démonstration par l'absurde en montrant à la caméra un cliché du journaliste de France 2 le bras tendu, avant d'enchaîner sur une photo de Manuel Valls puis de Christiane Taubira prises dans les mêmes conditions.

"Vous voyez, comme c'est facile", a lancé Florian Philippot sous les applaudissements de quelques-uns de ses soutiens. "La différence, c'est qu'on ne peut pas soupçonner Christiane Taubira d'avoir fait un salut nazi, alors que vos amis, oui", a répliqué Laurent Ruquier.

"Esprit militant"

Le numéro 2 du FN a ensuite accusé l'animateur d'avoir un "esprit militant". "Il l'est sans doute moins que le vôtre !" a répondu l'animateur. S'en est suivi un échange au cours duquel Florian Philippot a estimé que Laurent Ruquier se servait de son émission comme d'une tribune contre le Front national.

"Vous n'arrêtez pas de me qualifier de militant anti-Front national, eh bien je vais vous dire : vous me complimentez !", a terminé Laurent Ruquier, sous les applaudissements ironiques de son interlocuteur.