VIDEO. Marine Le Pen : "Vous avez le choix de l'alternance, la vraie"

Marine Le Pen s'est présentée, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, comme l'incarnation d'une "alternance fondamentale", par opposition à Emmanuel Macron, son adversaire du second tour. "Vous m'avez portée au second tour de la présidentielle ! J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude", a déclaré la présidente du Front national.

"Vous avez le choix de l'alternance, la vraie", a déclaré la candidate depuis Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), où elle a attendu les résultats. Elle a par ailleurs lancé un appel "à tous les patriotes sincères" afin qu'ils se rallient à elle avant le 7 mai. C'est la deuxième fois, après la présidentielle de 2002, que le parti d'extrême droite parvient au second tour.