VIDEO. "La terrible agressivité, c'est celle du projet de monsieur Macron", lance Marine Le Pen

Marine le Pen a-t-elle été trop agressive lors du débat de l'entre-deux-tours face à son rival ? "Ma parole n'est que l'écho de la violence sociale qui va exploser dans le pays, a répondu la candidate du Front national au micro de RTL, vendredi 5 mai. On a parlé d'agressivité, mais la terrible agressivité, c'est celle du projet de monsieur Macron", a-t-elle ajouté.

La candidate d'extrême droite a dénoncé le "projet de dérégulation" d'Emmanuel Macron, en l'opposant à son projet de "protection". "Je pense que j'ai, dans ce second tour, le monopole de la protection du peuple", a expliqué Marine Le Pen. Emmanuel Macron a été jugé le plus convaincant par 63% des Français lors du débat d'avant le second tour de l'élection présidentielle, contre 34% pour son adversaire Marine Le Pen, selon un sondage Elabe pour BFM TV diffusé mercredi 3 mai.