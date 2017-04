Pour Marine Le Pen, la France "n'est pas responsable du Vel d'Hiv"

Voilà une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir. Au micro du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI, dimanche 9 avril, Marine Le Pen a déclaré que la France n'était "pas responsable du Vel d'Hiv", au cours de laquelle plus de 13 000 juifs avaient été arrêtés puis déportés dans des camps nazis. Par ses propos, la candidate du Front national remet en cause la déclaration officielle. En 1995, Jacques Chirac avait en effet reconnu la responsabilité de la France. Marine Le Pen a développé : "Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ce n'est pas la France."

Le Crif dénonce "des propos révisionnistes"

Une sortie qui a aussitôt été condamnée. Le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) dénonce dans un communiqué "des propos révisionnistes qui dévoilent le véritable visage du Front national. Par ces propos, Marine Le Pen s'inscrit dans la tradition vichyste et collaborationniste de son père".

Ses déclarations sont une insulte à la France, qui s'est honorée en 1995 à reconnaître sa responsabilité dans la déportation des juifs de France et faire face à son histoire, sans mémoire sélective. Crif dans un communiqué

Des responsables politiques, de droite comme de gauche, ont également réagi sur Twitter.

En niant la responsabilité de l'Etat français sur le Vel d'Hiv, @mlp_officiel rejoint son père sur le banc de l'indignité & du négationnisme — Christian Estrosi (@cestrosi) 9 avril 2017

Sur la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d'Hiv, je préfère le discours lucide de Jacques Chirac au déni de Marine Le Pen — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 9 avril 2017

De son côté, Emmanuel Macron a expliqué sur BFMTV qu'"aucuns avaient oublié que Marine Le Pen est la fille de Jean-Marie Le Pen. Il ne faut pas avoir de complaisance ou minimiser ce qu'est le Front national aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est une faute grave, ce qu'elle a fait".