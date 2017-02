L'acteur Franck de Lapersonne rallie Marine Le Pen

Chaque candidat à ses stars... plus ou moins connues. Marine Le Pen a enregistré, samedi 4 février, le soutien de l'acteur et metteur en scène Franck de Lapersonne qui a tenu un discours lors des assises présidentielles de la candidate du Front national à Lyon (Rhône).

Son nom ne vous dit sans doute rien, mais son visage un peu plus. Le comédien de 53 ans a joué notamment Palais Royal ! de Valérie Lemercier ou plus récemment dans Case départ de Lionel Steketee, Fabrice Éboué et Thomas Ngijol. L'acteur rejoint ainsi rejoint Brigitte Bardot et Jean Roucas dans la liste des personnalités soutenant le parti frontiste.

Son intervention a été saluée par une standing ovation par les soutiens de Marine Le Pen.

Aux assises du FN, standing ovation pour Franck de Lapersonne pic.twitter.com/p82CeUo6HN — David Perrotin (@davidperrotin) 4 février 2017

Dans son discours, il a confessé être un ancien partisan de Jean-Luc Mélenchon, rapporte 20Minutes.fr. Avant de développer un argumentaire dans la droite ligne du parti frontiste: "Victor Hugo n’a pas appris l’arabe, et ça me fait plaisir de le savoir", a-t-il ainsi lancé à la foule qui a scandé un classique des rassemblements frontistes : "On est chez nous", note le quotidien.