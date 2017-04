DIRECT. Regardez l'émission "Questions politiques" avec Pierre Laurent et Stéphane Ravier

Ce qu'il faut savoir

Le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, et Stéphane Ravier, maire Front national du 7e arrondissement de Marseille sont les invités de l'émission "Questions politiques", dimanche 2 avril, sur franceinfo, France inter et Le Monde. A trois semaines de l'élection présidentielle, quel avenir pour la gauche et quelle place pour le FN au premier tour ?

Mélenchon, "meilleur" candidat de la gauche ? Selon un sondage Ifop publié par le Journal du Dimanche, Jean-Luc Mélenchon est le candidat à l'élection présidentielle qui incarne le mieux "les idées et les valeurs de la Gauche".

Affaire des assistants parlementaires. Depuis plusieurs mois, Marine Le Pen est empêtrée dans l'affaire de soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires FN au Parlement européen. Plusieurs eurodéputés du Front national, dont Marine Le Pen, sont soupçonnés d'avoir rémunéré avec leur enveloppe parlementaire une vingtaine d'assistants, qui travaillaient en fait uniquement pour leur parti.