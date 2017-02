DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Marine Le Pen à Nantes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: En meeting à Nantes, Marine Le Pen s'en prend à François Fillon, "candidat des assurances", et à Emmanuel Macron, "candidat des banques et des médias". Elle affirme que Le Monde et les médias détenus par Patrick Drahi (BFMTV, Libération, L'Express...) sont "entièrement au service de M. Macron".

: Des militants Front national présents dans le car ciblé par des opposants, sur une route à proximité de Nantes, disent à Ouest France "avoir eu très peur" et évoquent "une véritable attaque de diligence". Selon eux, leur bus, ainsi que deux autres, ont été stoppés par un feu de pneus sur la chaussée, avant d'être aspergés de peinture.

: Marine Le Pen est arrivée sur la scène du Zénith de Nantes, devant plusieurs milliers de partisans. Un journaliste de LCI note qu'il reste des sièges inoccupés dans la salle.















: Le meeting de Marine Le Pen à Nantes a débuté. Vous pouvez le regarder dans notre direct. C'est l'acteur Franck de Lapersonne qui est actuellement à la tribune.

: Selon France Bleu Loire Océan, le bus de militants FN qui a été visé près de Nantes a été "attaqué à coups de barres de fer et de peinture" par "une cinquantaine d'individus masqués".

: @Reuillois : En effet, le sondage mis en ligne par Odoxa, qui donne Emmanuel Macron à deux petits points de Marine Le Pen au premier tour, a été réalisé mercredi et jeudi, soit juste avant que Yannick Jadot se désiste en faveur de Benoît Hamon. Je précise que le sondage a été effectué sur un échantillon de 920 personnes, avec une marge d'erreur inférieure à 3,3%.

: Selon Presse Océan, un car pris pour cible par des opposants au Front national est arrivé au Zénith de Nantes, où Marine Le Pen doit prendre la parole dans une demi-heure.

: Sur franceinfo, Daniel Cohn-Bendit a expliqué pourquoi il soutenait Emmanuel Macron dès le premier tour. L'ancien député européen estime que l'ex-ministre de l'Economie est le candidat le mieux placé pour battre Marine Le Pen.









(FRANCE INFO)



: Sur Twitter, des opposants au FN disent s'en être pris à un bus de militants frontistes qui se rendaient à Nantes. Une conseillère régionale FN évoque un "cocktail Molotov" et le directeur de campagne de Marine Le Pen interpelle le gouvernement. Nous n'avons encore aucune information officielle sur cet incident.

: Sur France 3, en début d'après-midi, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a estimé que Marine Le Pen aurait dû annuler son meeting à Nantes, au lendemain des incidents causés par des opposants au FN.

: @anonyme : En effet, un sondage Odoxa pour l'émission de France 2 "13h15 le dimanche" vient d'être publié. Réalisé après l'annonce de l'alliance Bayrou-Macron, il donne Emmanuel Macron à 25% d'intentions de vote, juste derrière Marine Le Pen (27%).







: Il aurait un sondage récent pour les élections?

: A une grosse heure du début du meeting de Marine Le Pen, la situation est tendue dans les alentours du Zénith de Nantes. Des opposants au Front national tentent de perturber la circulation automobile.

: Du côté des militants écologistes, on fait le deuil de la candidature de Yannick Jadot. Avis aux collectionneurs.

: "A six semaines du premier tour, Jean Lassalle est toujours là."



Le député des Pyrénées-Atlantiques affirme, selon France 3 Nouvelle Aquitaine, qu'il a recueilli les 500 parrainages nécessaires à sa candidature. Il vient d'inaugurer son QG de campagne à Pau, sur les terres de François Bayrou.











(FRANCE 3)

: D'un écologiste à l'autre : après Daniel Cohn-Bendit sur franceinfo, Yannick Jadot, néo-ex-candidat à la présidentielle, est l'invité de BFMTV. Il se dit "satisfait" de l'approbation par les électeurs écologistes de son accord avec Benoît Hamon.

: Marine Le Pen est attendue dans deux heures, à Nantes, pour un grand meeting de campagne. Pour en savoir plus sur son programme, je vous invite à lire mon article, où je vous décris à quoi pourrait ressembler la France en cas de victoire du FN.







(CHAMUSSY/SIPA)

: Directement concernée par l'accord Hamon-Jadot, grâce auquel elle obtient une circonscription réservée, Cécile Duflot réagit au vote des électeurs de sa famille politique, qui ont validé le retrait de Yannick Jadot en faveur du candidat socialiste.

: "Je dis à Thomas Piketty, à Benoît Hamon, à Yannick Jadot : 'N'insultez pas l'avenir, vous allez tous appeler à voter Macron au deuxième tour. Donc soyez cools les enfants'."



Après un coup d'œil dans sa boule de cristal, Daniel Cohn-Bendit demande au camp de Benoît Hamon d'être mesuré dans ses critiques envers Emmanuel Macron.



: Sur Europe 1 et i-Télé, François Bayrou a pourfendu le mythe du "tous pourris". "Je trouve scandaleux et même infâme qu'on essaie de faire croire que tout le monde ferait la même chose".



(EUROPE 1)



: "Si vous voulez vraiment nous éviter Marine Le Pen, Emmanuel Macron est, aujourd'hui, le mieux placé."



Sur franceinfo, Daniel Cohn-Bendit salue l'accord Hamon-Jadot mais dit malgré tout envisager d'opter pour le patron d'En Marche !. Pour lui, la priorité est de "voter contre Marine Le Pen".



: Comme tous les dimanches, vous pouvez à présent suivre l'émission "Questions politiques" sur franceinfo. L'invité du jour est l'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit. Le direct est ici.









: La réaction de Jean-Christophe Cambadélis, sur France 3, après le vote des écologistes pour le retrait de la candidature de Yannick Jadot : "Champagne !"





: Appelés à se prononcer sur le projet d'accord conclu entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, les 17 000 électeurs de la primaire écologiste ont dit "oui" à 79%. C'est l'ex-candidat écologiste qui l'annonce sur Twitter.

: Les écologistes approuvent à près de 80% le retrait de la candidature de Yannick Jadot au profit de Benoît Hamon.

: "Emmanuel Macron a fait une première partie de campagne à gauche et une deuxième partie de campagne à droite."



Sur France 3, le chef de la famille socialiste estime que l'ancien ministre de l'Economie est en train de virer à droite pour "braconner des électeurs" tentés par François Fillon.





: C'est l'heure de zapper sur l'émission "Dimanche en politique", sur France 3. L'invité de Francis Letellier est le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Cela se passe ici, dans quelques instants.

: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



• La fille d'une victime de l'attentat de Nice annonce sur franceinfo qu'elle va contester en justice le montant de l'indemnisation que lui propose l'Etat (37 500 euros), dix fois inférieur à celui qu'elle demandait.



• Au lendemain d'une manifestation anti-FN qui a dégénéré à Nantes, Marine Le Pen est attendue en meeting au Zénith de la ville, à 15 heures. Sur franceinfo, la mairie lance un appel au calme et à un combat "par les idées".



• Emmanuel Macron engrange un nouveau soutien et divise un peu plus la famille socialiste : le député Christophe Caresche, figure de l'aile droite du PS, annonce au JDD qu'il rejoint le candidat d'En Marche !.



• Rompant avec une vieille tradition, Donald Trump indique qu'il ne participera pas au dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, en avril.



: Faut-il craindre de nouveaux incidents en marge du meeting de Marine Le Pen, cet après-midi, à Nantes ? "J'espère que non", répond l'élu municipal Pascal Bolo. Il se dit "assez perplexe" face au projet des opposants qui souhaitent "encercler le Zénith de Nantes pour empêcher des gens de se rendre au meeting".

: Sur franceinfo, le premier adjoint PS de la mairie de Nantes, Pascal Bolo, dénonce les débordements "contre-productifs", "stupides" et "scandaleux" qui ont marqué la manifestation anti-FN, hier. "C'est par les idées qu'il faut combattre l'idéologie d'extrême droite et son programme", dit-il.

: "J'ai décidé de ne pas me représenter aux élections législatives."



Pendant sa visite au Salon de l'agriculture, Ségolène Royal a écarté toute candidature aux législatives de juin. Rappelons que celle qui brigue la tête du Programme des Nations unies pour le développement avait été battue en 2012 en Charente-Maritime par le dissident Olivier Falorni.



: @Anonyme : C'est également ce qu'indique Le Parisien. "Ils se rencontrent fréquemment, affirme au journal un ami de Jean-Louis Borloo. Mais le dîner de ce week-end n'est en rien un dîner politique."