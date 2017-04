Présidentielle : revivez le meeting de Marine Le Pen au Zénith de Paris, à six jours du premier tour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Voici les principales informations de ce lundi :



• En meeting au Zénith de Paris, Marine Le Pen a annoncé son intention d'instaurer un moratoire sur l'immigration légale à son arrivée au pouvoir. Des incidents ont eu lieu aux abords du meeting, et deux Femen ont tenté d'interrompre la candidate. Revivez son discours.



Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron a tenu un meeting à Bercy, où il a rassemblé 25 000 personnes selon les organisateurs. Vous pouvez revivre son discours. Jean-Luc Mélenchon, lui, a parcouru l'Ile-de-France en péniche, et François Fillon a tenu un meeting à Nice.





• "Restez à votre place", a lancé le président turc Recep Tayyip Erdogan au sujet d'une mission d'observateurs étrangers. Ces derniers ont jugé que les conditions de la tenue du référendum constitutionnel, remporté hier par le pouvoir, n'étaient pas équitables.



• Deux joueurs lyonnais - Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin - ont porté plainte contre X pour "violence en réunion" dans une enceinte sportive, à la suite des violentes échauffourées qui ont entaché Bastia-Lyon, hier.



: LCI diffuse des images de la première des deux tentatives d'interruption du discours de Marine Le Pen au Zénith. Une jeune femme membre des Femen a tenté de lui remettre une bouquet de fleurs avant de se mettre torse nu, mais a été plaquée et évacuée par le service d'ordre.

: Artifices et cotillons pour cette fin de meeting. On ne fête pas encore la victoire, mais presque...





: Gilbert Collard a pris Marion Maréchal Le Pen par la main pour l'emmener dans le cadre de la photo à côté de Marine Le Pen

: Le meeting de Marine Le Pen au Zénith est terminé. Si vous l'avez raté, vous pouvez remonter le direct. Notre journaliste sur place, Clément Parrot, raconte la fin de soirée et les coulisses de la photo de famille.

: Dans son programme, Marine Le Pen s'engage uniquement à "réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10 000".

: "Je déciderai d'un moratoire sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond."



Dans son discours au Zénith, la candidate du FN avance une nouvelle proposition : un moratoire sur l'immigration légale à son entrée en fonction, "pour faire le point de la situation avant de mettre en place de nouvelles règles et une nouvelle régulation beaucoup plus drastiques plus raisonnables, plus humaines, plus gérables".



: Animateur de l'émission satirique américaine "Last Week Tonight", le Britannique Jon Olivier a délaissé hier ses attaques contre Donald Trump pour évoquer l'élection française, et livrer un réquisitoire contre Marine Le Pen sur fond d'accordéon. "L'Angleterre et les Etats-Unis on fucked up. Ne fuck up pas non plus" a-t-il lancé en s'essayant à la langue de Molière. En anglais, "to fuck up" veut dire "merder".



: "Avec moi, il n'y aurait pas eu Mohammed Merah", ni "les terroristes migrants du Bataclan" : sur le fond, la candidate du Front national évoque sa politique contre le droit du sol et l'immigration, qu'elle présente comme un moyen de lutter contre le terrorisme.

: Le service d'ordre du FN sur les dents : "On sait qu'il y a plusieurs Femen dans le public. Elles sont venues en petit groupe" @BFMTV

: "Elle aurait dû rester, elle aurait appris quelque chose", réagit Marine Le Pen. Mais bon on ne lui a pas laissé le choix...

: Une autre Femen a interrompu le discours, cette fois en montant sur l'estrade réservée aux caméras

: Une nouvelle fois, une femme tente d'interrompre le discours de Marine Le Pen. Selon les journalistes sur place, il s'agit d'une militante du groupe Femen, tout comme la première.







: "Je n'imagine pas que François Fillon ne soit pas au second tour. Cette élection est la dernière avant la relégation de notre pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la France aux extrêmes."



Plutôt discret depuis le début de la campagne, Xavier Bertrand s'exprime dans l'édition de demain du Figaro (réservé aux abonnés). Il met en garde contre une victoire de Marine Le Pen, qu'il a battue aux élections régionales.

: Le discours de Mme Le Pen me semble plus nationaliste et extrémiste que d'habitude quand même...

: En se radicalisant et en revenant aux sources du FN, Marine Le Pen s'est complétement trompée de campagne. Résultat avec ce type de meeting, elle risque bien de chuter au premier tour, et ça sera ça la surprise! Mais c'est tant mieux!

: Superbe meeting de marine le pen au zenith !!! Vive la France

: Dans les commentaires, certains d'entre vous applaudissent le discours de Marine Le Pen. Mais vous êtes aussi nombreux à estimer que la candidate frontiste tient un discours particulièrement extrême.

: Dans sa critique de l'immigration, Marine Le Pen inclut désormais "nos compatriotes de Mayotte et de Guyane", quelle estime victimes de "l'insécurité". Celle-ci faisait effectivement partie des motivations du mouvement social en Guyane.

: "La France aux Français", chante la salle, un slogan pas si fréquent dans les meetings FN. #MLPParis

: "J'ai beaucoup plus de chanteurs autour de moi que Monsieur Macron", plaisante Marine Le Pen qui est justement peu soutenue par les artistes

: Une Marseillaise spontanée du public de Marine Le Pen pour répondre à l'appel au retour des valeurs françaises de Marine Le Pen

: A l'intérieur, Marine Le Pen continue son discours, face à un public qui se fait entendre.

: Les échauffourées entre les forces de l'ordre et des opposants au meeting de Marine Le Pen n'ont pas faites de blessés, indique la Préfecture de police de Paris. Elle n'a procédé à aucune interpellation.

: A la Une de @libe mardi : Présidentielle, vous faites quoi ? https://t.co/JENvXqgVGA





: Faut-il voter selon ses convictions ou parier sur le candidat le mieux placé ? Et d'ailleurs, qui sont vraiment les favoris pour se qualifier au second tour ? Sur sa une de demain, Libération évoque l'incertitude du scrutin et le dilemme de nombreux électeurs indécis à six jours de se rendre aux urnes.

: Une jeune femme est montée à la tribune, elle s'est faite violemment plaquer par le service d'ordre

: Des perturbateurs sont parvenus à accéder à la scène. Panique des services de sécurité et huées dans la salle

: Après les incidents à l'extérieur, une femme vient de tenter de s'introduire sur scène, avant d'être stoppée par le service d'ordre. Marine Le Pen dénonce "ces extrémistes d'extrème gauche", et se présente comme "la seule femme qui défend les femmes".

: Marine Le Pen oriente le début de son discours sur l'identitaire et le sécuritaire. Elle confirme le virage à droite de sa fin de campagne

: "Rendez-nous la France" lance Marine Le Pen en introduction. Elle affirme que c'est le message que lui ont adressé les Français qu'elle a rencontré lors de sa campagne. Le chant de "on est chez nous" s'est déjà élevé à plusieurs reprises des tribunes.

: Marine Le Pen commence à parler et les derniers rangs du Zénith de Paris sont loin d'être remplis





: Marine Le Pen débute son meeting au Zénith de Paris. Vous pouvez le suivre en vidéo dans notre direct.





: Le directeur de campagne de Marine Le Pen parle de Gilbert Collard, "lâchement agressé avec son épouse"

: Et maintenant David Rachline s'avance sur scène et dénonce "les racailles d'extrême gauche qui ont tenté de perturber" le meeting

: Au Zénith de Paris, Marine Le Pen est introduite par son directeur de campagne David Rachline, qui évoque les incidents à l'extérieur impliquant des opposants au FN.

: Le meeting de Marine Le Pen démarre enfin avec un clip sur des témoignages d'électeurs pour chauffer la salle





: La salle tente de se réveiller avec des "On est chez nous" et une Marseillaise

: "C'est effroyablement calme", regrette un militant au meeting de Marine Le Pen, "à 22% dans les sondages, il faudrait se réveiller"













: A 20h, heure programmée du début du meeting de Marine Le Pen à Paris, environ 500 places sur 5.800 restent vides #AFP









: Le meeting de la candidate du FN, qui devait débuter à 20h, a pris un peu de retard. Vous pourrez le suivre en direct vidéo.

: Dispositif de sécurité très important à l'extérieur. Gilbert Collard s'est pris de la bière et un crachat par des manifestants.

: Les échauffourées entre les forces de l'ordre et quelques dizaines d'opposants au meeting de Marine Le Pen continuent aux alentours du Zénith de Paris. Ils sont toujours filmés par un journaliste du Monde.

: Rappelons rapidement les principales informations de la journée :



• Quelques heures après Emmanuel Macron, Marine Le Pen tient également un meeting à Paris, au Zénith. Celui-ci devait débuter à 20 heures, et vous pouvez le suivre en direct. Jean-Luc Mélenchon, lui, a parcouru l'Ile-de-France en péniche, et François Fillon a tenu un meeting à Nice.





• "Restez à votre place", a lancé le président turc Recep Tayyip Erdogan au sujet d'une mission d'observateurs étrangers, qui a jugé que les conditions de la tenue du référendum constitutionnel, remporté hier par le pouvoir, n'étaient pas équitables.



• En visite à Séoul, le vice-président américain, Mike Pence, a recommandé à Pyongyang de ne pas tester la "détermination" de Donald Trump sur la question nucléaire. Le président américain, lui, conseille à Kim Jong-un de "bien se tenir". Hier, la Corée du Nord a de nouveau testé un missile.





• Deux joueurs lyonnais - Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin - ont porté plainte contre X pour "violence en réunion" dans une enceinte sportive, à la suite des violentes échauffourées qui ont entaché Bastia-Lyon, hier.

: Les sondages montrent un tassement, mais Le Pen reste confiante. "Je terminerai en tête du 1er tour", prédit elle https://t.co/i01poYzx4T

: Alors que sa campagne marque le pas, Marine Le Pen veut faire de ce meeting une démonstration de force

: Le Zénith de Paris commence à se remplir a quelques minutes du début du meeting de Marine Le Pen





: Le meeting de Marine Le Pen débute à 20 heures, et vous pourrez le suivre en direct. Notre journaliste Clément Parrot est sur place.

: Les antifascistes tentent une percée vers le zénith aux cris de "flics/FN meme combat" "un bon fac est un far mort" #MLPZenith

: Des incidents ont éclaté à proximité du Zénith de Paris, où Marine Le Pen tient un meeting ce soir. Des militants antifascistes font face à la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène. Des journalistes du Monde et de Brut filment ces scènes en direct.