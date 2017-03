DIRECT. Regardez l'émission "Questions politiques" avec Eric Coquerel

Ce qu'il faut savoir

Quel sort pour Jean-Luc Mélenchon dans la campagne présidentielle ? Pour répondre à la question, Eric Coquerel, coordinateur politique du Parti de gauche et soutien du candidat de la France insoumise, est l'invité de "Questions politiques", dimanche 12 mars. Une émission à suivre en direct sur France Info et franceinfo.fr.

500 parrainages. Jean-Luc Mélenchon a annoncé, samedi, qu'il disposait des 500 signatures pour officialiser sa candidature à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel, qui reçoit et contrôle les parrainages, n'en comptait que 432 vendredi pour le candidat de la France insoumise. On en saura plus mardi, lors de la publication des fichiers mis à jour.

Pas d'accord à gauche. Une alliance Hamon-Mélenchon ? Ce n'est plus du tout d'actualité, malgré des convergences dans leur programme. Mais impossible de faire s'entendre le socialiste et le candidat de la France insoumise. "Le problème c'est que nous sortons de 5 ans de gouvernance du PS et Benoît Hamon n'était pas le candidat qui pouvait rassembler", a assuré samedi Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.