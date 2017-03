VIDEO. Regardez en avant-première le documentaire "François Hollande, le mal-aimé"

Alors que la France s'apprête à tourner la page d'un quinquennat mouvementé, que va-t-elle retenir de l'action de François Hollande, au terme de cinq années de course d'obstacles et de réformes malmenées ? Dans un documentaire diffusé lundi à 20h55 sur France 3, le réalisateur Jean-Michel Djian dresse un portrait inattendu d’un président qui l’est tout autant. François Hollande, le mal-aimé est à voir en avant-première samedi 11 et dimanche 12 mars, sur franceinfo.

Décrié, impopulaire et mal-aimé

Depuis son entrée en fonctions le 15 mai 2012, et hormis quelques moments de grâce, François Hollande n’a jamais été un chef d’Etat populaire. C’est d’ailleurs la première fois sous la Ve République qu’un président en exercice conduit les destinées de son pays en étant, sondages et résultats électoraux à l’appui, aussi décrié, impopulaire et mal-aimé.

Comment a-t-il pu créer un tel désamour tout en ayant réussi à engager des réformes de société et à incarner son pays lors d'une période marquée, notamment, par les attentats islamistes ? Que va retenir la France de ce président "normal "que la lucidité a conduit, un soir de décembre 2016, à ne plus rien briguer ? Dans ce film, ceux qui l'ont côtoyé tentent de répondre à ces questions.