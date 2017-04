VIDEO. "Dimanche en politique" : Emmanuel Macron voit "une forme d'injustice" dans l'impopularité de François Hollande

Emmanuel Macron ne veut pas accabler François Hollande. Le favori des sondages pour la prochaine élection présidentielle, invité de "Dimanche en politique" sur France 3 dimanche 9 avril, a estimé qu'il y avait "une forme d'injustice" dans l'impopularité de François Hollande, dont sept Français sur dix jugent qu'il a été un mauvais président selon un sondage pour franceinfo.

"Des choses ont été faites durant ce quinquennat"

Pour Emmanuel Macron, il y a eu, envers "a peu près tous les présidents en fin de mandat, qu'ils se représentent ou pas, une forme d'injustice et une grande dureté des Français, qui attendent toujours beaucoup plus." Façon de laisser entendre que le jugement de l'opinion envers François Hollande sera peut-être plus clément une fois tournée la page de son mandat.

"Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites durant ce quinquennat", a poursuivi Emmanuel Macron, citant, dans son bilan, "l'intervention au Mali" et "la réaction face aux attentats", ainsi qu'un "tournant de la compétitivité" auquel il estime avoir pris part en tant que ministre de l'Economie.

Mais il a tout de même rappelé qu'il n'avait pas quitté le gouvernement pour rien, critiquant "le manque de sens" donné à l'action de l'exécutif, "le manque de volontarisme européen" et "l'impossibilité de trancher les choses de façon rapide".