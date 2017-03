Quand la Première ministre polonaise se moque de François Hollande

"Je suis supposée prendre sérieusement le chantage d'un président dont le taux de popularité est à 4% et qui ne sera bientôt plus président ?" La question, concernant François Hollande, est cinglante. Rapportée par le Guardian (en anglais), elle a été prononcée par Beata Szydlo, Première ministre polonaise, après un échange tendu lors d'un sommet des leaders européens à Bruxelles le 10 mars. Ce qui a déclenché la colère de l'élue polonaise ? La proposition d'Angela Merkel et François Hollande d'une Europe "à plusieurs vitesses". L'idée présentée par Paris et Berlin était d'être "capable d'avancer plus vite à quelques-uns", a présenté François Hollande, car l'Europe a "montré qu'elle n'était pas capable de prendre des décisions au bon moment".

Echanges tendus

"Nous n'accepterons jamais de parler d'une Europe à plusieurs vitesses", a alors prévenu la Première ministre polonaise, estimant que cela "compromettrait l'intégrité" de l'UE et refusant ainsi de signer les conclusions de cette réunion. François Hollande a réagi après ce refus. "M. Hollande a souligné que la Pologne était l'un des plus grands bénéficiaires des fonds structurels européens", explique le Finantial Times (en anglais), provoquant ainsi les moqueries de Beata Szydlo.