VIDEO. Kate et William à Paris : la fin de deux jours de séduction diplomatique

Le temps était compté pour Kate et William, samedi 18 mars, en pleine opération de séduction diplomatique à Paris. Pour leur deuxième et dernier jour dans la capitale, le couple princier a enchaîné les visites. Peu après 10 heures aux Invalides, le couple princier a d'abord rencontré plusieurs anciens combattants, des personnes amputées ou souffrant de stress post-traumatique ainsi que des victimes des attaques terroristes à Paris. À l'extérieur, au même moment, une foule de curieux attendaient patiemment de pouvoir photographier le duc et la duchesse de Cambridge.

Kate et William ont ensuite pris la direction du musée d'Orsay pour une visite guidée avec la directrice. Le couple a beaucoup apprécié les impressionnistes français, mais les visiteurs, eux, ont visiblement complètement oublié de regarder les tableaux. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont offerts un dernier bain de foule sur le parvis du Trocadéro. Le temps d'une dernière photo officielle devant la tour Eiffel, avant d'assister au face-à-face de la France et du pays de Galles, dans le cadre du Tournoi des six nations. Mais les représentants du Royaume-Uni n'ont pas porté chance à leurs compatriotes : ce sont les Bleus qui se sont imposés, à l'issue d'un match haletant.

