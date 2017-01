DIRECT. Regardez le discours de François Hollande à l’occasion de ses vœux aux armées

Ce qu'il faut savoir

François Hollande adresse, vendredi 6 janvier, ses vœux aux forces armées, depuis la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan (Landes), base très engagée dans la guerre contre Daech en Irak et en Syrie, une occasion pour le chef de l’Etat de saluer l’engagement des militaires, dans un discours que vous pouvez suivre sur franceinfo.

Ses derniers vœux aux armées. François Hollande devrait évoquer son bilan de chef de guerre, alors que les armées sont engagées au Mali et au Tchad avec l'opération Serval, en Centrafrique avec l'opération Sangaris, ou encore contre le groupe Etat islamique en Syrie et en Irak où 1 200 soldats français sont actuellement déployés dans le pays, au sein de la coalition internationale.

20 000 soldats sont mobilisés en opérations extérieures et sur le territoire national. Le général Pierre de Villiers, chef d'état major des armées, avait alerté fin décembre les candidats à la présidentielle en réclamant une augmentation du budget. Vu les menaces et l'instabilité mondiale, la France devrait, selon lui, faire "des efforts supplémentaires dans les prochaines années" et passer de 1,77 à 2% du PIB consacrés à la Défense".