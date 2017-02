VIDEO. "Il n'a rien fait pour l'agriculture" : pour son dernier salon, François Hollande rencontre des agriculteurs désabusés

"De toute façon il a rien fait pour l'agriculture pendant cinq ans, alors ça ne sert à rien qu'il vienne nous voir." Ces mots d'un éleveur à France 2 résument bien l'ambiance dans laquelle François Hollande a ouvert, samedi 25 février, le dernier salon de l'Agriculture de son mandat. Et fait face à des éleveurs parfois en colère, parfois désabusés, mais tous convaincus de son impuissance à les aider.

"Les cours, ce n'est pas nous qui les fixons"

"N'oubliez jamais que vous avez fossoyé l'agriculture. On ne peut plus s'en sortir!" lui assène un autre éleveur, quand un troisième agriculteur rappelle qu'en fin de mandat, le président de la République ne peut de toute façon plus agir.

Face à eux, François Hollande s'efforce de justifier son bilan. "On vait tout ce qu'on peut pour réhausser les cours, mais ce n'est pas nous qui les fixons", martèle-t-il dans les allées.

Avant d'adresser un message à certains candidats à sa succession "qui mettent toujours en cause l'Europe. Il faut quand même se souvenir de ce qu'était l'agriculture sans l'Europe, et ce que peut être l'agriculture avec l'Europe. Si l'a politique agricole commune est mise en cause, vous allez voir la situation qu'auront beaucoup d'agriculteurs".