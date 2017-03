VIDEO. Rassemblement pro-Fillon : "Il ne peut pas y avoir de manifestation" qui "puisse mettre en cause" la justice, prévient Hollande

franceinfo avec AFP et Reuters

François Hollande a réagi depuis sa visite à Furiani (Haute-Corse), jeudi 2 mars, contre l'organisation du rassemblement organisé dimanche à Paris par François Fillon. Pour le président de la République, il ne peut pas avoir de manifestation qui "puisse remettre en cause les institutions, la justice"



"Il y a un débat électoral, il doit se poursuivre pour l'élection présidentielle, mais il n'autorise pas tout", a déclaré le chef de l'État. "J'appelle maintenant à la responsabilité parce que ce n'est plus acceptable. Il faut que ce candidat prenne sa responsabilité", a-t-il ajouté.

"Il ne peut pas y avoir de manifestation dans notre pays, dans notre République, qui puisse mettre en cause les institutions, la justice ou le travail de la police dans le cadre des enquêtes, a-t-il fait valoir. Je déplore profondément qu'il puisse y avoir cette mise en cause et cette interpellation par la rue de ce que sont nos règles de droit."