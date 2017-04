VIDEO. Quand François Fillon ne se souvient plus du nom d'un patron qui le soutient

Comme un léger malaise. Invité du "Talk" du Figaro, mardi 11 avril, François Fillon a eu un gros trou de mémoire et a été incapable de se souvenir du nom d'un chef d'entreprise qu'il compte pourtant dans ses rangs.

La séquence a lieu après une série de questions sur les relations que le candidat de la droite entretient avec Jean-Louis Borloo. Le journaliste Yves Thréard souhaite connaître les soutiens sur lesquels le candidat de la droite peut compter dans le monde économique. Il lui rappelle alors que le patron des boulangeries Paul est derrière lui. François Fillon embraye et assure qu'il n'est pas le seul, qu'il y en a "énormément".

Pour le prouver, il décide de se lancer dans une énumération. Mais celle-ci va tourner court. François Fillon sèche sur le premier nom : "Il y a celui de... de... le pâtissier-là..." Le journaliste vole alors à son secours, et suggère un nom : "Lenôtre ?" Mauvaise pioche. "On va trouver, on va trouver", se mettent d'accord les deux hommes. Avant de passer à un tout autre sujet.