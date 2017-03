VIDEO. "Il peut y avoir un sursaut, François Fillon peut gagner", assure Luc Chatel

Les fillonistes veulent relancer la campagne de leur champion. Luc Chatel a martelé, sur RTL, mardi 7 mars, que François Fillon pouvait remporter l'élection présidentielle. Lundi soir, le candidat des Républicains a reçu le soutien à "l'unanimité" du comité politique du parti après une semaine de défections et de tractations. François Fillon a rappelé, durant cette réunion, qu'il n'y avait pas de "plan B" et a appelé les membres de son camp à se reprendre et à revenir "à la raison".

"Nous sommes à six semaines de la campagne présidentielle, jamais les idées du centre et de la droite n'ont été aussi majoritaires dans le pays, jamais le rejet des socialistes n'a été si fort", assure le député LR. Il estime qu'"il peut y avoir un sursaut". "François Fillon peut gagner", conclut-il.