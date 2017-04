VIDEO. Attaque de policiers sur les Champs-Elysées : Fillon critiqué pour avoir évoqué à tort "d'autres violences ailleurs dans Paris"

Dès son arrivée sur le plateau de l'émission politique "15 minutes pour convaincre" sur France 2, jeudi 20 avril, François Fillon a réagi à la fusillade des Champs-Elysées survenue un peu plus tôt, et rendu hommage au policier tué. Résumant la situation, il a eu cette phrase remarquée : "On nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences ailleurs dans Paris" (à 0:38 dans la vidéo ci-dessous).

Quelques minutes plus tôt, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, avait assuré le contraire : "Non, il n'y a pas d'autre événement en cours. Faisons très attention aux rumeurs qui peuvent circuler", a-t-il lancé aux journalistes.

VIDÉO - Le ministère de l'Intérieur dément la rumeur selon laquelle il y aurait d'autres événements en cours dans la capitale #ChampsElysees pic.twitter.com/AjDLo5i9wH — Arthur Berdah (@arthurberdah) April 20, 2017

La phrase erronée de François Fillon a immédiatement été remarquée par des journalistes, qui l'ont vivement critiqué sur Twitter.

-Fillon : "On me dit qu'il y a d'autres interventions dans Paris"

La recup crade jusqu'au bout..#15minutesPourConvaincre #ChampsElysees pic.twitter.com/KcaYKcDZcw — Guillaume Blardone (@gblardone) April 20, 2017

Donc un candidat à la présidentielle annonce en direct sans vérif que d'"autres événements" sont en cours dans Paris, oklm #ChampsElysees — Thomas Vampouille (@tomvampouille) April 20, 2017

Responsabilité des journalistes de laisser un candidat à la presidence répandre des rumeurs sans l'interrompre. #15minutesPourConvaincre https://t.co/vGAQM63S8H — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) April 20, 2017

Pendant que le ministère de l'Intérieur appelle à ne pas propager de fausses informations F. Fillon annonce d'autres attaques dans Paris.... — Benjamin Poulin (@BenjaminPoulin) April 20, 2017

Toujours sur Twitter, le président des Jeunes avec Fillon a défendu son candidat, notant que l'agence Reuters avait, dans un premier temps, annoncé que des coups de feu avaient été entendus dans une rue proche des Champs-Elysées. Celle-ci citait des "sources policières". L'affirmation a été reprise par certains médias avant d'être démentie.