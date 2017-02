VIDEO. Affaire Fillon : François Bayrou "trouve infâme de faire croire que tout le monde ferait la même chose"

Il n'a pas mâché ses mots. Invité d'Europe 1 dimanche 26 février, François Bayrou a été interrogé sur les derniers développements de l'affaire Fillon, avec l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier. "Je vois les incroyables conséquences de toutes ces affaires, a réagi le président du MoDem. "La première, c'est que, évidemment, lorsque vous vous présentez avec un programme très dur devant les gens, en leur demandant des sacrifices et des efforts et qu'il se découvre que pour vous mêmes, vous n'avez pas les mêmes règles, les mêmes disciplines ou les mêmes exigences, ça rend extrêmement difficile ce programme. Ca, c'est la première chose".

"Il y a en France des élus qui respectent les règles"

Et de poursuivre, pourfendant le mythe du "tous pourris" : "Et puis, deuxième chose, il y a une idée que je combattrai sans cesse avec indignation, cette idée qu'on essaie de faire passer, c'est que tout le monde fait la même chose. Et je veux dire que ce n'est pas vrai ! Je veux dire qu'il y a en France des élus qui respectent les règles, des gens qui trouvent normal d'avoir la discipline élémentaire d'être simplement dans une démarche de bonne foi, et je trouve scandaleux et même infâme qu'on essaie de faire croire que tout le monde ferait la même chose". Il a aussi rappelé qu'un président de la République devait être exemplaire, puisqu'il est chargé de "protéger la justice".

Toujours à propos de François Fillon, dont la société 2F conseil aurait touché, entre mi-2012 et mi-2014, 200 000 euros de la société d'assurance Axa, alors présidée par un de ses proches, Henri de Castries, François Bayrou a estimé: "Les parlementaires devraient être interdits d'exercer des activités de conseil auprès d'entreprises". François Bayrou a annoncé mercredi 22 février qu'il soutenait Emmanuel Macron pour la présidentielle.