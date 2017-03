Présidentielle : Emmanuel Macron a gagné six points en deux semaines, selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions

Les fruits du ralliement de François Bayrou et des affaires qui entourent François Fillon ? En seulement deux semaines, les intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle ont connu un bond de six points, selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publié jeudi 9 mars. Si le scrutin avait lieu dimanche, l'ancien ministre de l'Economie obtiendrait 26% des voix, au coude-à-coude avec la candidate du Front national, Marine Le Pen, créditée de 25% des intentions de vote.

Malgré les affaires, François Fillon se maintient en troisième position, en recueillant 20% des intentions de vote (contre 21% le 23 février, et 19% le 9 février). En revanche, l'électorat de gauche reste très partagé entre la candidature de Benoît Hamon (13%) et celle de Jean-Luc Mélenchon (12%). Les autres candidats testés par l'institut Harris Interactive – Nicolas Dupont-Aignan (3%), Nathalie Arthaud (1%) et Philippe Poutou (moins de 0,5%) – fermeraient la marche.

Marine Le Pen nettement battue au second tour

Au second tour, Emmanuel Macron (65%) l'emporterait largement face à Marine Le Pen (35%). L'écart en faveur de l'ancien ministre de l'Economie est d'ailleurs en hausse par rapport au précédent sondage réalisé il y a deux semaines. Face à François Fillon, la présidente du Front national obtiendrait un meilleur score (41%), mais serait, là aussi, nettement battue.

* Enquête réalisée en ligne du 6 au 8 mars 2017. Echantillon de 4 932 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus comprenant un échantillon de 4 533 inscrits sur les listes électorales. Méthode des quotas.