VIDEO. Rachida Dati sur l'affaire Fillon : "un million d'euros, c'est énorme !"

Elle parle cash. Dans l'affaire Fillon, la députée européenne Les républicains Rachida Dati a pointé vendredi 3 février sur BFMTV des "erreurs de communication". Le candidat de droite à la présidentielle aurait dû reconnaitre que le montant des sommes attribuées, selon Le Canard Enchaîné, à son épouse et ses deux enfants était "choquant", estime la maire du 7e arrondissement parisien. "Un million d'euros c'est énorme", a-t-elle fait valoir.

"Un million d'euros, ce n'est pas rien tout de même !"

François Fillon "s'est mis entre les mains d'une diretrice de communication [Anne Méaux] et de quelques patrons. Il s'est déconnecté des électeurs, a assené Rachida Dati. Il les voit peu. A mon sens il a fait des erreurs de communication. (...) Regardez ce que disent les auditeurs : ils sont choqués par quoi ? Par les montants (...) : un million d'euros, ce n'est pas rien tout de même !" Et d'ajouter : "Mettez vous à la place des Français : ils se disent un million d'euros, c'est énorme. On n'est même pas sur la réalité ou non du travail : c'est énorme. Donc si [François Fillon] avait écouté les élus plutôt que d'écouter les communicants, il aurait dit : 'je peux comprendre que ces sommes sont choquantes' ".

France 2 a diffusé jeudi soir dans l'émission Envoyé Spécial des propos tenus en 2007 par l'épouse de François Fillon à un journal britannique, et enregistrés en vidéo. "Je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là", déclarait Penelope Fillon au Sunday Telegraph. Penelope Fillon est soupçonnée d'avoir été rétribuée pendant des années comme collaboratrice de son mari, puis du suppléant de celui-ci, sans avoir fourni un travail effectif en contrepartie.