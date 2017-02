VIDEO. Pour Henri Guaino, "ce serait mieux pour tout le monde" que François Fillon renonce à se présenter

L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy n'a pas mâché ses mots. Invité jeudi 2 février des 4 Vérités sur France 2, Henri Guaino a jugé que François Fillon était "dans une position intenable". L'ex- Premier ministre de Nicolas Sarkozy doit-il renoncer à se présenter à la présidentielle ? "Ce serait mieux pour tout le monde'", a assené le député Les républicains des Yvelines.

"Il ne peut même plus défendre son programme !"

"C'est une position intenable, a-t-il expliqué. Comment voulez-vous avoir un programme qui demande à tout le monde de faire des sacrifices, sacrifices à mon sens inutiles, qui au fond dit à tout le monde 'écoutez-vous avez trop bien vécu depuis 40 ans, maintenant il faut vous serrer la ceinture et puis assister à ce à quoi on assiste aujourd'hui ? Il ne peut même plus défendre son programme !"

Une dernière révélation met un peu plus à mal la défense de François Fillon sur la réalité des emplois de collaboratrice parlementaire occupés par son épouse Dans un entretien vidéo accordé en mai 2007 à un quotidien britannique, Penelope Fillon déclare : "je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là". "Envoyé spécial" diffusera des extraits, jeudi 2 février sur France 2 à 20h50.