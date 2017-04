Penelope Fillon travaillait déjà pour son mari de 1982 à 1986, contrairement à ce qu'il a toujours dit

François Fillon a-t-il (encore) menti ? C'est ce qu'affirme Mediapart, lundi 10 avril. Selon le site internet, son épouse a commencé à travailler pour le député de la Sarthe en 1982. Une information confirmée à franceinfo de source proche du dossier. Problème : c'est quatre ans plus tôt que ce que le candidat Les Républicains à la présidentielle avait admis publiquement, dans un document mis en ligne sur son site internet en février.

Penelope Fillon a commencé à être rémunéré dès le premier mandat parlementaire de son mari, grâce à des contrats d'études ou de missions commandées par celui-ci, comme chargée de mission à l'Assemblée nationale. Des prestations dont les policiers de l'Office anticorruption (OCLCIFF) cherchent à vérifier la réalité, précise Mediapart, qui ne dit pas combien Penelope Fillon a été rémunéré entre 1982 et 1986. Contacté par leur soin, l'avocat du candidat n'a pas fait de commentaires.

Ce n'est pas la première fois que François Fillon se montre imprécis sur le sujet. Dans un premier temps, le 26 janvier, il avait indiqué sur TF1 que sa femme avait commencé à travailler pour lui en 1997, avant d'évoquer, quelques jours plus tard, les années 1988 puis 1986. Le candidat Les Républicains, mis en examen pour détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique, risque de devoir à nouveau remonter dans le temps.