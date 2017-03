DIRECT. Présidentielle : les défections continuent dans le camp Fillon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Bonjour @Anonyme. Les juges semblent bien envisager la mise en examen de François Fillon. Pour autant, il est aussi possible que le candidat bénéficie du statut de témoin assisté.

: Est-on absolument certain que François Fillon sera mis en examen ? Est ce la seule possibilité ?

: De son côté, Marine Le Pen, candidate Front national à la présidentielle, a affirmé que c'était à François Fillon de décider du maintien de sa candidature. Elle en a profité pour dénoncer une justice instrumentalisée... y compris à ses dépens.

: Sur les retraites, "les règles seront les mêmes pour tous les régimes. Ce sera la vraie fin des inégalités entre fonctionnaires et salariés du privé", explique Emmanuel Macron, qui promet de ne pas modifier l'âge de départ à la retraite et de ne pas baisser le niveau des pensions "durant le quinquennat". Plus de détails sur son programme dans notre article.

: "Le gouvernement n'est pour rien dans les turpitudes de François Fillon."



"Il n'y a pas de complot", a déclaré Bruno Le Roux sur CNews, alors que François Fillon et une partie de l'opposition accusent le gouvernement d'instrumentaliser la justice pour "assassiner" le candidat de la droite.



: Nouvelle défection dans l'équipe de François Fillon. Sébastien Lecornu, directeur adjoint de la campagne, vient de remettre sa démission.Le président Les Républicains du département de l'Eure suit ainsi la décision de son mentor Bruno Le Maire.

: Quand François Fillon et Marine Le Pen sont convoqués par les juges, ils contre-attaquent et crient à la machination. Voici un comparatif de leurs réactions.



(FRANCEINFO)

: Il est 9 heures. Faisons un point sur l'actualité de ce matin :



• François Fillon, convoqué par les juges le 15 mars en vue d'une mise en examen, a annoncé qu'il ne "céderait pas" et qu'il ne "retirerait pas" sa candidature à l'élection présidentielle. Dans la foulée, Bruno Le Maire, plusieurs élus Les Républicains et les centristes de l'UDI se sont retirés de la campagne.



• Emmanuel Macron lève (enfin) le voile sur son programme, dans une interview au Parisien. Parmi ses propositions : fin des régimes spéciaux de retraite, "grande loi de moralisation de la vie publique" contre le "népotisme", réforme de l'indemnisation chômage...





• Lafarge admet avoir conclu des arrangements "inacceptables" pour assurer la sécurité d'une cimenterie en Syrie. Le cimentier est soupçonné d'avoir conclu des arrangements avec le groupe Etat islamique.





• L'enquête sur la mystérieuse disparition de la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, a connu un nouveau rebondissement avec la découverte d'un pantalon et de la carte vitale de la fille près de Brest.

: "Il me parait impossible d'être mis en examen et président de la République."



Le député sarkozyste, Pierre Lellouche, affirme qu'"il est temps de s'asseoir et de trouver une sortie par le haut" après l'annonce de la convocation judiciaire de François Fillon.



: Bonjour . Vous avez bonne mémoire ! Jeudi 26 janvier, François Fillon, invité du JT de 20 heures de TF1, avait déclaré : "Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est d'être mis en examen". Il a changé d'avis depuis, comme nous l'expliquons dans cet article.

: Fin janvier Fillon n'avait il pas annoncé qu'il renoncerait à se présenter si il devait être mis en examen ? Merci pour votre éclairage.

: "Dans la tempête, il faut être soudé, uni, il ne faut pas quitter le navire." Après les nombreuses défections dans son camp, Eric Ciotti a appelé, ce matin sur France 2, la droite au rassemblement.





: "Il n'y a pas de complot institutionnel. Il n'y a pas de justice qui s'acharne, il n'y a pas de presse qui s'acharne."



"Je ne fais pas campagne pour François Fillon parce que je ne peux pas accepter que toute ma famille politique soit prise en otage", a martelé le sarkozyste Georges Fenech, invité ce matin sur franceinfo.



: "Quand vous êtes collaborateur parlementaire ou quand vous êtes assistant parlementaire, vous pouvez même être payé à tricoter." C'est ce qu'a affirmé Florence Portelli, porte-parole de François Fillon, sur BFMTV hier soir. Voici la séquence :





(BFMTV / DAILYMOTION)

: "Dans la tempête, il faut être soudé, il faut être uni. Il ne faut pas quitter le navire."



Eric Ciotti a critiqué les défections en cascade dans son propre camp après l'annonce de la possible mise en examen de François Fillon et le maintien de sa candidature.



: "J'appelle tous les élus responsables dans ce pays à adresser au Conseil constitutionnel leurs parrainages pour Alain Juppé."



Le député sarkozyste Georges Fenech estime que la droite doit se prémunir de la "chute imminente" de François Fillon, qui a reçu, hier, une convocation en vue d'une probable mise en examen.



: Fin des régimes spéciaux de retraite, "grande loi de moralisation de la vie publique" contre le "népotisme", réforme de l'indemnisation chômage... Emmanuel Macron abat les cartes sur son programme dans une interview au Parisien, avant une conférence de presse à suivre en direct ici vers 10h30.

: Seul un Français sur quatre (25%) souhaite que François Fillon maintienne sa candidature, soit une nette baisse par rapport à début février (-10 points), selon un sondage Harris Interactive pour RMC et Atlantico, réalisé après sa déclaration.

: Englué dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants, François Fillon a bien du mal à faire campagne sur le terrain. Je vous raconte pourquoi le candidat de la droite n'y arrive plus.















(HAMILTON / REA)



: Bonjour @jm82 et merci pour votre question. Vous pouvez retrouver le nombre de parrainages par candidat sur cette page, ainsi que l'intégralité des parrains sur le site du Conseil constitutionnel. Pour le moment, seul François Fillon a dépassé la barre des 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle.

: Où trouver les parrainages enregistrés officiellement ?

: "Abandonner une course, pour un pilote, ce n'est pas naturel."





Au lendemain de l'annonce de sa convocation par les juges et du maintien de sa candidature, François Fillon a donné une interview au quotidien régional Midi Libre, a paraître aujourd'hui.

: Il est 6 heures. Faisons un premier point sur l'actualité :



• François Fillon, convoqué par les juges le 15 mars en vue d'une mise en examen, a annoncé qu'il ne "céderait pas" et qu'il ne "retirerait pas" sa candidature à l'élection présidentielle. il a dénoncé un "assassinat politique".



• Dans la foulée, Bruno Le Maire a décidé de démissionner de ses fonctions auprès de François Fillon. Les centristes de l'UDI ont pour leur part annoncé "suspendre" leur participation à la campagne du candidat de droite, tout comme plusieurs élus Les Républicains.



• L'enquête sur la mystérieuse disparition de la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, a connu un nouveau rebondissement avec la découverte d'un pantalon et de la carte vitale de la fille près de Brest.



• Folle soirée en Coupe de France. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition en battant Niort (L2) par 2 à 0 et Monaco a éliminé Marseille par 4 buts à 3 après prolongations.