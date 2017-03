DIRECT. Fillon mis en examen : son audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans la "sérénité", affirme son avocat

Ce qu'il faut savoir

C'était pressenti, cela a été officialisé mardi 14 mars. François Fillon a été mis en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de deux de ses enfants comme assistants parlementaires.

Plusieurs chefs de mise en examen. François Fillon est mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Pas de trafic d'influence. Ce chef n'a pas été retenu lors de la mise en examen du candidat à la présidentielle.

24 heures d'avance. "L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité", a précisé l'avocat de François Fillon, Me Antonin Levy, qui n'a pas fait d'autre commentaire.

A la rencontre des chasseurs. "Je peux vous confier en souriant qu'il ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs", tandis que les "balles volent bas" dans la campagne, a lancé l'ancien Premier ministre devant la Fédération nationale des chasseurs, avant que sa mise en examen ne soit rendue publique.