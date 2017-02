DIRECT. Affaire Penelope Fillon : un député LR lance une pétition pour trouver une alternative à François Fillon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: Invité sur franceinfo, Eric Ciotti, président Les Républicains du département des Alpes-Maritimes, pointe Bercy dans les révélations sur l'affaire Penelope Fillon. "Il y a les déclarations de revenu, c'est le seul lieu où ces éléments se trouvent", suggère-t-il.

: Selon RTL, le conseil stratégique des Républicains a décidé de sanctionner le député sarkozyste Georges Fenech en lui retirant son investiture aux législatives. La direction du parti n'a pas apprécié ses propos sur François Fillon et sa pétition pour organiser la réunion d'un conseil national extraordinaire pour trouver un autre candidat.

: Les spéculations vont bon train sur un possible remplaçant de François Fillon, s'il renonce à sa candidature. Sans surprise, L'Aisne nouvelle s'interroge à la une : "Et si c'était Xavier Bertrand?", président Les Républicains de la région Hauts-de-France. Le journal local pèse le pour et le contre sur ce plan B.

: Sur RTL, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll indique pour sa part qu'il "ne savait pas que Penelope Fillon était assistante parlementaire". "Les propos de Fillon ne sont pas à la hauteur, chacun doit assumer sa part de responsabilité et doit la vérité", ajoute-t-il.

: Henri Guaino, député Les Répubicains des Yvelines, est l'invité des "Quatre vérités" sur France 2. "Sur le plan politique les dégâts sont considérables !", estime-t-il au sujet de l'affaire Penelope Fillon. "Ce serait mieux que François Fillon renonce, c'est intenable. Comment peut-il faire campagne dans ces conditions ?", a-t-il ajouté.

: "On a quinze jours à tenir. Je vous demande d'être totalement solidaires." C'est ce qu'a demandé hier François Fillon aux députés des Républicains. Il n'a visiblement pas été entendu par tous puisque Georges Fenech a envoyé une pétition, relayée par Marianne, à "ses collègues parlementaires Les Républicains" pour que l'ancien Premier ministre soit remplacé pour l'élection présidentielle

: @anonyme Le calendrier électoral répond à des contraintes strictes, fixées par la loi. L'élection présidentielle doit avoir lieu 25 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. François Hollande avait été investi le 15 mai 2012. Le second tour de l'élection présidentielle doit être organisé quatorze jours après le premier tour.

: Bonjour,dans ce cas alors,peut-on reculer l'agenda des élections?Merci et bonne journée.

: @anonyme Nicolas Sarkozy a déjà essuyé deux échecs, à la présidentielle de 2012 et à la primaire de la droite fin 2016. Il paraît donc peu probable qu'il puisse se présenter comme un recours si François Fillon abandonne la course.

: Et pourquoi pas Nicolas Sarkozy ? Il refuserait d'après vous ?

: @Anonyme Nous répondons justement à vos questions dans cet article. Si François Fillon renonçait à se présenter, une nouvelle primaire semble impossible, étant donné que la date limite de dépôt des parrainages est le 17 mars prochain.



En coulisses, chacun essaye donc d'imaginer une possibilité qui serait favorable à son propre candidat. Par exemple, un vote du bureau politique, resté assez favorable à Nicolas Sarkozy, serait bon pour François Baroin. En revanche, une consultation des adhérents par internet serait plutôt favorable à Laurent Wauquiez, très apprécié des militants.

: Bonjour à tous. Si F. Fillon abandonne y aura t il de nouveau des primaires pour la droite ou nommeront t ils un remplaçant comme ça ? Et comment ? Merci...

: Seule modification dans l'agenda de François Fillon survenue depuis les nouvelles révélations du Canard enchaîné, l'annulation d'un déplacement au Liban et en Irak programmé initialement pour ce week-end.

: François Fillon, englué dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme, poursuit vaille que vaille sa campagne présidentielle avec un déplacement aujourd'hui dans les Ardennes. Au programme: visite de crèche et meeting notamment sur le thème de la fracture territoriale.

: Le Figaro ne fait pas non plus l'impasse ce matin sur l'affaire. Mais le quotidien classé à droite met en avant la défense du candidat des Républicains, qui accuse la gauche au pouvoir d'un "coup d'Etat institutionnel".





: L'affaire Penelope Fillon fait toujours la une des quotidiens ce matin. Libération (classé à gauche) et La Montagne affichent le même titre en une : "Jusqu'à quand ?" Sous-entendu, combien de temps l'ancien Premier ministre peut-il maintenir sa candidature à la présidentielle ?









: On fait tout de suite le point sur l'actualité :



• C'est une révélation d'"Envoyé spécial". Dans une vidéo publiée en 2007, Penelope Fillon affirmait ceci : "Je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là". Rendez-vous à 20h50 sur France 2 pour voir les extraits de ce document exclusif.



• Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a exclu d'être un "plan B" en cas de retrait du candidat de la droite à la présidentielle, dans la tourmente après les révélations sur de présumés emplois fictifs dont auraient bénéficié ses proches.





