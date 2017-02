DIRECT. Affaire Penelope Fillon : pour Dati, Fillon aurait dû dire "je comprends que ces montants choquent"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: Alors que l'enquête est lancée sur les soupçons d'emploi fictif visant son épouse, François Fillon a répondu, hier soir, en meeting à Charleville-Mézière, en accusant des "officines" d'être à la manœuvre. A écouter ici :













(FRANCEINFO)

: Comme l'indique Ozap, le reportage d'"Envoyé Spécial" sur Penelope Fillona attiré, à lui seul, 5,4 millions de téléspectateurs, soit 21,5% de part d'audience.

: Quelles sont les audiences d'hier soir (Envoyé Spécial) ?

: Vous arrivez au bureau ? Jetez un œil aux titres de la matinée avant de commencer :



"S'il y avait un plan B, ça se saurait !", a assuré Rachida Dati sur BFMTV. A la question : "Les yeux dans les yeux, avez-vous donné des informations au Canard enchaîné", l'eurodéputée a répondu : "Est-ce que c'est mon genre de faire des coups dans le dos ? Moi, je fais des coups en direct."



• Neuf départements de l'Ouest sont placés en vigilance orange aux vents violents et aux fortes vagues. Il s'agit des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Manche, de la Mayenne, du Morbihan et de la Vendée.



La France mène 2 à 0 face au Japon au premier tour de la Coupe Davis, grâce à la victoire de Gilles Simon sur Yoshihito Nishioka en trois sets 6-3, 6-3, 6-4, aujourd'hui à Tokyo.

: "Moi, je considère que la justice en France est indépendante", indique Rachida Dati, qui estime que François Fillon a "une chance sur trois" de s'en sortir, si un classement sans suite est prononcé par le parquet. Si le candidat est renvoyé devant le tribunal ou mis en examen, les choses se compliquent pour son avenir politique.

: "S'il y avait un plan B, ça se saurait !", assure encore Rachida Dati. "Les yeux dans les yeux, avez-vous donné des informations au Canard enchaîné", lui demande Jean-Jacques Bourdin. "Est-ce que c'est mon genre de faire des coups dans le dos ? Moi, je fais des coups en direct", répond l'eurodéputée.

: "Je râle, je dis ce que je pense, mais je suis légitimiste", assure Rachida Dati, estimant que François Fillon peut encore faire campagne, tant que l'enquête judiciaire est en cours.

: "Moi, je pense que François Fillon a cru qu'en gagnant la primaire, il avait gagné la présidentielle. Aujourd'hui, il paye le fait qu'il n'a pas su bien rassembler."



Rachida Dati ne mâche pas ses mots à l'égard du candidat de la droite sur BFMTV, ce matin. "On est pollués par cette affaire, qui a cassé l'élan de la campagne", ajoute-t-elle, conseillant à François Fillon "d'aller voir tous les élus de terrain" et de "dégager les communicants".



: Rachida Dati est invitée de Jean-Jacques Bourdin sur RMC/BFMTV. "Une enquête judiciaire est en cours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette affaire a pris le pas sur le débat public", affirme l'ancienne ministre de la Justice.

: Gérard Larcher dément, sur Twitter, les informations de L'Obs, selon lesquelles il aurait décidé de lâcher François Fillon. Le président Les Républicains du Sénat affirme sur le réseau social qu'il "confirme ce matin [son] total soutien" au candidat de la droite.

: Benjamin Griveaux était l'invité des "Quatre vérités" sur France 2 ce matin. Pour le porte-parole d'Emmanuel Macron, "cela pose un problème d'éthique pour François Fillon au vu des révélations" dans les médias. Et de défendre le candidat d'En marche !, accusé de manquer d'expérience : "Avoir été élu pendant trente ans n'est pas le sésame pour accéder à la magistrature suprême !"

: Gérard Larcher, l'un des plus anciens soutiens de François Fillon, lâche son champion. Selon L'Obs, le président Les Républicains du Sénat est "hystérique" face à l'irresponsabilité du candidat de la droite. Pour lui, il n'y a qu'un seul recours possible : Alain Juppé. A lire ici.



: Si aucun ténor de la droite ne veut officiellement donner le coup de grâce, le scénario d'un plan B prend forme et des noms circulent : François Baroin, Laurent Wauquiez... Le Parisien s'interroge : François Fillon peut-il encore faire campagne ?





: "Lorsque l'on est victime d'un tsunami national, est-il prudent, voire intelligent, de susciter un orage local là où la météo était parfaitement calme ?", s'est interrogée Isabelle Balkany. Sur i-Télé, hier, Patrick Balkany n'a pas mâché ses mots à l'égard de François Fillon : il "ne peut pas être candidat à la présidentielle. Il entraînerait toute la droite vers une défaite certaine".

: Les militants Les Républicains de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ont suspendu leur campagne en faveur de François Fillon pour la présidentielle. Ils sont furieux que leur parti ait investi l'adversaire historique du député-maire Patrick Balkany pour les législatives à la place de son poulain.

: Ce sondage Odoxa pour franceinfo ne cherche pas à savoir si les Français jugent François Fillon coupable, mais s'il a raison ou non de "tenir bon et maintenir sa candidature tant qu'il n'est pas mis en examen".





