DIRECT. Fillon se dit victime d'un "coup d'Etat institutionnel de la gauche" et annule un déplacement à l'étranger

: La défense mise en place par les soutiens du candidat François Fillon tient en un mot-dièse : #StopChasseàlhomme. "Le compte officiel de campagne de François Fillon et plusieurs de ses soutiens se sont mis à l'utiliser", relève Mashable. L'article rappelle que "des robots ont tous diffusé avec ce hashtag la même phrase affublée d'une coquille ("immobilise" au lieu "d'immobilisme")", comme l'a indiqué un journaliste du Monde.fr.



: Habile tentative de diversion, mais... d'où que viennent les infos, si elles sont vraies, c'est ... préoccupant.

: Je trouve cette accusation inadmissible. Et c'est justement cet homme là qui dit être accusé à tort. C'est honteux comme défense.

: Les propos de François Fillon sont inadmissibles ! Qu'il laisse la place ! Accuser la gauche d'un "coup d'état institutionnel", c'est scandaleux. Mais où va le France ?

: Petit Robert: "Coup d'État : conquête ou tentative de conquête du pouvoir par des moyens illégaux." Monsieur Fillon n'a pas le pouvoir, que je sache (...).

: Dans les commentaires aussi, certains d'entre vous pensent que le terme "coup d'Etat" n'est pas approprié.

: François Fillon a réagi aux nouvelles révélations du Canard enchaîné en assurant être victime d'un "coup d'Etat institutionnel de la gauche". Porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll a jugé que "cette manière de faire" n'était pas "acceptable". A écouter ici :



: François Fillon annule son déplacement au Liban et en Irak prévu ce week-end. "Il reste au contact de ses troupes et des Français", confie à franceinfo l'entourage du candidat à la présidentielle.







: Fillon sur la sellette, Hamon et Jadot se rapprochent, Valls lance son mouvement... Il s'en passe des choses dans l'actualité politique de cette journée ! Voici les cinq infos qu'il faut retenir pour être à jour.







: "Ce n'est pas acceptable. La question qui est posée n'est pas celle d'un coup d'Etat de la gauche. Chacun doit assumer ses responsabilités, les Français attendent simplement vérité et transparence."



Stéphane Le Foll a balayé les accusations de François Fillon, qui voit dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse révélée par Le Canard enchaîné un "coup d'Etat institutionnel" venu "de la gauche".

: "Nous sommes en face d'une tentative de coup d'état institutionnel de la gauche", assure François Fillon, devant les parlementaires Les Républicains. Une journaliste du JDD est sur place.







• Dans la tourmente de l'affaire Penelope, le candidat des Républicains dégringole dans les sondages.Selon une enquête d'opinion Elabe pour Les Echos et Radio Classique, François Fillon passe pour la première fois sous la barre des 20 % des intentions de vote et est privé de second tour.



Marine Le Pen ne proposera plus dans son projet présidentiel 2017 le rétablissement de la peine de mort. La présidente du FN y préfère la "perpétuité réelle", "quitte à ce que les Français la rétablissent via un référendum d'initiative populaire", un dispositif qu'elle propose et pour lequel 500 000 signatures sont nécessaires.



Donald Trump a annoncé avoir choisi le juge conservateur Neil Gorsuch pour occuper le 9e siège vacant à la Cour suprême. S'il est confirmé par les sénateurs, il devrait restaurer une majorité conservatrice et influencer les décisions de la plus haute instance juridique des Etats-Unis.



Le capitaine de l'équipe de France féminine de Fed Cup, Yannick Noah, a annoncé, aujourd'hui, la liste des joueuses sélectionnées pour affronter la Suisse au premier tour, les 11 et 12 février, à Genève. Il s'agit de Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Alizé Cornet.

: Dans ce sondage, l'ancien Premier ministre ne récolte désormais plus que de 19 à 20% des voix, soit de 5 à 6 points de moins qu'en janvier, derrière Emmanuel Macron (22 à 23%) et Marine Le Pen (26 à 27%).

Dans la tourmente de l'affaire Penelope, le candidat des Républicains dégringole dans les sondages.Selon une enquête d'opinion Elabe pour Les Echos et Radio Classique, François Fillon passe pour la première fois sous la barre des 20 % des intentions de vote et est privé de second tour.

: Jérôme Lavrilleux semble avoir pardonné à François Fillon. L'ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, mis en examen dans l'affaire Bygmalion, a adressé une lettre de soutien au candidat des Républicains aujourd'hui, comme le révèle Challenges. A moins qu'il s'agisse d'une forme d'ironie, souligne le journal, rappelant que la tempête médiatique sur Bygmalion avait été alimentée par les fillonistes en marge de l'élection controversée du président de l'UMP en 2014.

: Si certains voient déjà en François Baroin un possible recours en cas de retrait de la candidature de François Fillon à la présidentielle, le président de l'Association des maires de France affirme qu'il faut "faire bloc autour de lui", selon un journaliste de franceinfo présent à la conférence de presse de l'AMF.

: Sous couvert de l'anonymat, certains ténors du parti Les Républicains imaginent le pire : que leur champion doive se retirer de la course à l'Elysée. Que se passerait-il alors ? France 2 fait le point.







: Comme le relève le Lab, Michèle Alliot-Marie est allée jusqu'à comparer l'affaire Penelope Fillon au régime de Ceausescu en Roumanie, sur i-Télé hier soir. "Moi, vous savez, j'ai connu un régime en Europe centrale dans lequel, à partir du moment où on était l'enfant de quelqu'un de diplômé, on n'avait pas le droit d'aller à l'université : c'était le régime de Ceausescu", a déclaré l'ancienne ministre du gouvernement Fillon.

: "Je ne participe pas à l'halali. (...) François Fillon doit pouvoir s'expliquer devant les Français pour ce qui relève de ce débat démocratique (...), et il doit être entendu par les juges sur ce qui relève du judiciaire."



Invité de la matinale de France Inter, ce matin, le candidat du mouvement En marche ! a expliqué pourquoi "vous ne m'avez pas entendu dans les jours précédents accabler François Fillon", empêtré dans l'affaire Penelope.



: @anonyme Nous avons consacré plusieurs articles à cette affaire, que vous pouvez consulter ici, ici et là. Le Parlement européen reproche, en effet, à Marine Le Pen d'avoir perçu des sommes indues pour rémunérer des collaborateurs, qui auraient en réalité travaillé pour le Front national (FN).

: Bonjour, Que pensez-vous d'une manipulation, voire d'un acharnement médiatique envers la personne de M. Fillon ? Pouvons nous faire confiance aux médias sur l'égalité de traitement des informations scandaleuses relatives à tous les candidats ?

: Quel candidat pourrait représenter la droite si François Fillon renonçait à se présenter ? Selon plusieurs journalistes, dont Anne-Laure Dagnet, de franceinfo, les noms de domaine Baroin2017.fr, Wauquiez2017.fr et Bertrand2017.fr viennent d'être déposés. Sans doute pas par les intéressés.

: Je ne vois pas trop comment on pourrait être convaincu, il n'a pas répondu du tout sur le fond de la question, mis à part quand il est passé au JT de TF1... mais où le descriptif des activités de sa femme est resté très vague.

: arroseur arrosé. Méfiance et dégoût envers les politiques. Tant que les parties n'assureront pas un strict contrôle interne de leur finance et de l'origine des revenus de leurs ténors...ça continuera. Faudrait-il légiférer ?

: Fillon doit renoncer à la candidature à la présidence.

: Compte tenu de toutes les informations sur Fillon, il est clair qu'il ne peut plus être candidat à la présidentielle

: Dans les commentaires, vous êtes en ce moment une majorité à estimer que François Fillon, empêtré dans l'affaire Penelope, doit renoncer à sa candidature à la présidentielle.

: Le Canard enchaîné, qui a fait de nouvelles révélations dans l'affaire Penelope Fillon, revient sur franceinfo sur les conditions dans lesquelles il a enquêté. "Monsieur Fillon sait très bien comment le Canard enchaîné a travaillé. Cela fait un mois qu'on lui envoie des courriers. Il a vu la progression. A partir du moment où on s'est intéressés aux revenus de Penelope Fillon, il s'est fermé comme un huître. Donc, il sait très bien qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, mais une vraie enquête. Il l'a vue progresser", explique le journaliste Christophe Nobili.

: Combien de députés socialistes font travailler des membres de leur famille à l'Assemblée ? Invité de France 2 ce matin, le président du groupe PS, Olivier Faure, a répondu : "Je sais qu'au niveau de l'Assemblée, c'est à peu près 20% des parlementaires qui ont recours à quelqu'un de leur famille, ce qui est, pour l'instant légal." A écouter ici :







Visé par de nouvelles révélations du Canard enchaîné concernant les emplois présumés fictifs de ses proches, François Fillon s'est dit, hier soir, victime d'une "opération d'une extrême ampleur, de calomnie très professionnelle". France info revient sur les six affaires qui plombent sa campagne.



Donald Trump a annoncé avoir choisi le juge conservateur Neil Gorsuch pour occuper le 9e siège vacant à la Cour suprême. S'il est confirmé par les sénateurs, il devrait restaurer une majorité conservatrice et influencer les décisions de la plus haute instance juridique des Etats-Unis.



"Je ne rentrerai pas dans des bidouillages d'appareils." Le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts à la présidentielle, Yannick Jadot, a rencontré, hier, Benoît Hamon, pour discuter d'un éventuel rapprochement. Il fait part de ses intentions au Monde.

: Selon un sondage de l'institut Elabe pour BFMTV, 76% des Français n'ont pas été convaincus par la défense et les arguments de François Fillon à propos des doutes portant sur la réalité des emplois de son épouse, comme assistante parlementaire ainsi qu'à La Revue des deux mondes.





: David Lisnard, porte-parole de François Fillon, prend la défense du candidat des Républicains sur RMC : "On assiste à un lynchage organisé, ces faits sont anciens, ne faisons pas de faux procès."

: Comme le disait Jacques Chirac, "les emmerdes, ça vole toujours en escadrille". La formule de l'ancien président ne s'est jamais aussi bien vérifiée qu'avec François Fillon. Depuis les premières révélations du Canard enchaîné, le candidat à la présidentielle se retrouve englué dans des affaires qui semblent se multiplier au fil des jours. Je reviens sur les six boulets qui plombent sa campagne.



: L'affaire Penelope Fillon a fait "pleurer" Eric Brunet, le polémiste de droite. "Je me suis procuré Le Canard enchaîné hier, j'ai lu et j'ai pleuré. J'ai compris que c'était fini", a-t-il confié sur RMC ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin, allant même jusqu'à comparer cette affaire avec celle qui a fait tomber DSK.

: L'affaire Penelope Fillon, et ses révélations en cascade, fait la une de vos journaux ce matin, comme Libération, Ouest France ou encore Le Parisien .



















: De nouvelles révélations entachent la campagne présidentielle de François Fillon. Jusqu'à quand pourra-t-il rester candidat ? "C'est fini", murmurent en coulisses plusieurs membres du parti Les Républicains. Ecoutez leur réaction sur franceinfo.