DIRECT. Affaire Penelope Fillon : François Fillon est "serein" après son audition de lundi, selon son avocat

Ce qu'il faut savoir

Au lendemain de son audition et de celle de son épouse Penelope par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières, François Fillon est "serein" et n'a "aucun doute" sur l'issue positive, pour lui, de l'affaire, a expliqué leur avocat sur RTL. La justice s'intéresse à la réalité des emplois de Penelope Fillon comme assistante parlementaire et à La Revue des deux mondes. Suivez les nouveaux développements de l'affaire en direct.

Assistant, un travail tangible ? Lundi, l'avocat de François Fillon a expliqué sur BFMTV que l'emploi d'assistant parlementaire, pour lequel Penelope Fillon a été rémunérée, était parfois "quelque chose de moins tangible" que "fournir des notes" ou "faire des documents de synthèse" pour un député. Que pensera la justice de cette conception de l'emploi ? Invité de franceinfo, mardi, le secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats estime "qu'un soutien purement moral" n'est pas "un travail effectif".

Mediapart s'interroge sur l'emploi d'une filloniste. Le site internet a publié, mardi, une enquête sur Alexia Demirdjian, membre de l'équipe de communication de la campagne de François Fillon, et employée pendant un an d'une fondation présidée par Marc Ladreit de Lacharrière, le propriétaire de La Revue des deux mondes. Mediapart affirme qu'elle "n'a pas laissé de trace" chez ce deuxième employeur.

Une audition de plus de cinq heures hier. Penelope et François Fillon ont été entendus séparément par les policiers. Pour leur avocat, la durée des auditions "prouve" que le couple est "capable d'apporter des explications longues, fournies, multiples et convaincantes" sur la réalité de l'emploi de Penelope Fillon.