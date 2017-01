Affaire Penelope Fillon : cinq fois où la défense de François Fillon s'est retournée contre lui

Depuis les révélations du Canard enchaîné, mercredi 25 janvier, sur les emplois supposés fictifs de Penelope Fillon, François Fillon peine à éteindre l'incendie. Approximations, erreurs, contradictions… Franceinfo revient sur la défense parfois bancale du candidat de droite à la présidentielle.

1 Sur l'embauche de sa femme

Ce qu'il a dit. "Ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis 1981."

Pourquoi sa défense est bancale. Sur ce point, les zones d'ombre sont nombreuses. Penelope Fillon a été embauchée par son mari en 1997, puis elle a travaillé pour son suppléant Marc Joulaud en 2002, explique Le Canard enchaîné. C'est à ce moment-là que son salaire passe de 5 000 euros brut à presque 8 000 euros. Et pour cause, note L'Express : "En cas d'emploi d'un membre de sa famille, les députés ne peuvent leur allouer que la moitié de l'enveloppe collaborateurs. Une contrainte qui n'incombait pas à Marc Joulaud." Si elle travaille avec François Fillon "depuis toujours", comment a-t-elle pu collaborer en parallèle avec son suppléant ?

Autre incohérence, Penelope Fillon s'est toujours faite très discrète dans la carrière publique de son époux. Elle le reconnaît elle-même. "Je ne m'étais jamais impliquée dans la vie politique de mon mari", a-t-elle ainsi déclaré au quotidien Le Bien public, en octobre 2016. Et elle a multiplié, au fil des années, des déclarations du même acabit, aujourd'hui bien embêtantes.

2 Sur le travail de Penelope Fillon à l'Assemblée

Ce qu'il a dit. "C'est une femme qui ne fréquente pas les couloirs de l'Assemblée nationale."

Pourquoi sa défense est bancale. Ce sont ses proches qui ne l'aident pas sur cet argument. Bernard Accoyer, patron du parti Les Républicains, a tenté mercredi, sur France Inter, de venir en aide au candidat en assurant qu'il avait souvent vu Penelope Fillon "participer aux travaux [de François Fillon]", "y compris en de multiples circonstances à l'Assemblée nationale". Exactement l'inverse de ce que François Fillon a fini par assurer.

3 Sur le salaire d'assistante parlementaire de sa femme

Ce qu'il a dit. "Les parlementaires ont une enveloppe et ils font ce qu'ils veulent."

Pourquoi sa défense est bancale. Ce n'est pas tant le salaire que son montant qui pose question. D'après les chiffres obtenus par Le Canard, c'est entre 2002 et 2007 que Penelope Fillon a été rémunérée le plus, avec des sommes allant de 6 900 à 7 900 euros mensuels. "Au total, Penelope aura perçu environ 500 000 euros brut sur les caisses parlementaires" en huit ans, sans vraiment "laisser des traces de son passage", affirme l'hebdomadaire. Une somme très largement supérieure à celles touchées par d'autres au même poste : le salaire d'un assistant parlementaire est d'environ 3 300 euros en moyenne.

Etonnante défense du candidat, qui, l'air de rien, préfère balayer d'un revers de la main les accusations, pour se réfugier derrière cette liberté d'utilisation de l'enveloppe parlementaire. François Fillon est certes dans son bon droit, "mais cette phrase est terrible, il se détruit lui-même", s'étonne l'historien Christian Delporte dans L'Express. "L'homme qui se présente comme anti-système et soucieux de l'argent public montre ici qu'il est pleinement dans le système et qu'il fait ce qu'il veut avec l'argent public."

4 Sur l'embauche de ses enfants

Ce qu'il a dit. "J'ai rémunéré pour des missions précises deux de mes enfants, qui étaient avocats, en raison de leurs compétences."

Pourquoi sa défense est bancale. Déstabilisé par les révélations du Canard enchaîné sur sa femme, François Fillon tente, lors de son intervention au 20 heures de TF1, jeudi 26 janvier, de devancer de possibles nouvelles attaques. Sauf que le candidat se prend les pieds dans le tapis. Sa fille Marie et son fils Charles n'étaient que de simples étudiants en droit quand leur père, alors sénateur, les a rémunérés pour ces missions, entre 2005 et 2007, rappelle Le Monde. Ils ne sont devenus avocats que plus tard : respectivement cinq mois et quatre ans après la fin du mandat de sénateur de leur père.



Interrogé par l’Agence France Presse, l’entourage du candidat a expliqué par la suite qu’il avait eu "une imprécision de langage" et qu’il voulait dire que ses enfants "sont avocats" à l’heure actuelle et non qu’ils l’étaient à l’époque. Comme le disait Jean-Pierre Raffarin, "la route est droite, mais la pente est forte."

5 Sur son unique compte bancaire

Ce qu'il a dit. "Nous n'avons rien à cacher, notre seul compte en banque est au Crédit agricole de Sablé-sur-Sarthe."

Pourquoi sa défense est bancale. Le problème, c'est qu'il est en théorie impossible pour un député de n'avoir qu'un seul compte bancaire. L'élue écologiste Laurence Abeille l'a immédiatement relevé sur Twitter, dimanche 29 janvier.

Hum...? Les députés doivent obligatoirement avoir compte bancaire séparé pour versement indemnités frais de mandat ! #FillonLaVillette @LCP https://t.co/6y6eyg4b9U — Abeille Laurence (@LaurenceAbeille) 29 janvier 2017

Le règlement de l'Assemblée nationale exige en effet un compte spécifique pour verser l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). "A moins de n’avoir pas respecté ce règlement, François Fillon a donc nécessairement deux comptes…" souligne Libération. L'équipe du candidat a finalement contacté le journal pour préciser ses propos : François Fillon n'a en fait "qu'une seule banque, mais plusieurs comptes". Décidément, le candidat a bien du mal à s'expliquer.