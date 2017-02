DIRECT. Affaire Fillon : "Cela n'entame en rien ma détermination”, réagit le candidat, après la communication du parquet national financier

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: Il est un peu plus de midi, voici le point sur l'actualité :



• Le parquet national financier a communiqué ce matin sur l'avancée de la procédure contre le candidat de la droite."Les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite", estime les magistrats.



• Le candidat a immédiatement dénoncé "un acte de communication qui nourrit le feuilleton médiatique". "Il n'y a rien de nouveau", a-t-il estimé dans les colonnes du Figaro.



• Marine Le Pen est en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde. Avec 26%, elle devancerait Emmanuel Macron (23%) et François Fillon (18,5%).



• Le Parlement a adopté définitivement le délit d'entrave à l'IVG sur internet. Ce texte vise les sites qui diffusent de fausses informations sur le sujet.



• Le taux de chômage a légèrement baissé (-0,2 point) en 2016, pour la deuxième année consécutive, selon l'Insee.



: "Cela n'entame en rien ma détermination. J'entends plus que jamais porter le projet de redressement et de modernisation de la France, conformément au mandat qui m'a été donné par 4,4 millions de nos concitoyens. Je m'en remets donc désormais au seul jugement du suffrage universel."

: "Cette annonce n'est qu'un acte de communication qui nourrit le feuilleton médiatique", dénonce François Fillon dans les colonnes du Figaro.

: Le candidat socialiste s'engage également à publier les noms des lobbyistes qu'il rencontrera pendant la campagne, ainsi que ceux des donateurs qui lui verseront plus de 2500 euros.

: Et pendant ce temps-là, un proche de Benoît Hamon donne une conférence de presse sur... "la transparence de la vie publique". Les annonces sont clairement dirigées contre François Fillon.

: "Ce communiqué ne révèle aucun élément d'information important. Si le parquet disposait d'éléments pour poursuivre, il n'avait qu'à l'annoncer."







Devant les caméras rassemblées devant le QG de François Fillon, son avocat s'en prend au PNF. #PRESIDENTIELLE

: Voici l'intégralité du communiqué des avocats de François et Penelope Fillon. #PRESIDENTIELLE





: "Ce communiqué s'abstient de relever qu'après trois semaines d'enquête et de très nombreuses auditions, il n'y a pas d'éléments suffisants pour requérir des poursuites", ajoutent les avocats du couple. #PRESIDENTIELLE

: "En méconnaissance des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale (...), le Parquet national financier a choisi d'annoncer publiquement et sans justification une poursuite des investigations."









Les avocats de François Fillon dénoncent le communiqué du parquet financier. #PRESIDENTIELLE

: Contacté par franceinfo, un parlementaire des Républicains commente l'annonce du PNF et la réaction du camp Fillon. "C'est dramatique. On est face à une huître qui s'accroche à son rocher, c'est le comportement de Fillon qui vole l'alternance, pas la justice [comme le dit Bernard Debré]. Quand on a un problème avec la justice, on ne l'insulte pas", confie-t-il, dépité. Il s'attend à l'ouverture d'une information judiciaire ou une citation directe.

: Ben oui, et après il y a l'immunité présidentielle puis la modification de la loi sur les délais de prescription et hop on est blanchi !!!

: Vous avez le culot de nous parler de vol M. Debré ? Personne n'empêche les Républicains de présenter quelqu'un qui n'a pas volé l'argent public. Cherchez bien, vous devez bien en avoir un ou deux sous le coude quand même.

: Debré et le monde à l'envers. Non monsieur, vous vous faites voler l'alternance par les mensonges de votre candidat.

: La sortie de Bernard Debré contre le parquet national financier – accusé de "voler l'alternance" – et sa demande de suspendre l'enquête vous font réagir dans les commentaires.

: Ce n'est pas la première fois que François Fillon et ses soutiens s'attaquent au parquet national financier. "Un coup d'Etat institutionnel", "un lynchage médiatique", "du harcèlement parlementaire"... Depuis les premières révélations du Canard enchaîné, François Fillon ne cesse de pointer du doigt ceux qui veulent lui nuire. Je reviens justement (façon chamboule-tout !) sur ses quatre principales cibles.













: "On est en train de se faire voler l'alternance par le parquet national financier."









Sur BFMTV, le député de Paris s'en prend au PNF. Il lui demande de suspendre son enquête le temps de la campagne.



: Une source proche du dossier indique à l'agence Reuters qu'un classement sans suite à la fin de l'enquête est "improbable". Il ne resterait alors que deux options au parquet : l'ouverture d'une information judiciaire, avec nomination d'un juge d'instruction, ou la citation directe, pour un procès rapide devant le tribunal correctionnel.

: "La seule mission du parquet est d'appliquer la loi, fondement du pacte démocratique" ça c'est juste pour clarifier les choses et faire en sorte qu'il arrête de se croire persécuter par les autres!! Par contre à force d'être sans foi ni loi et de ne pas assumer, c'est certain que les gens lui en veulent et ce n'est pas en allant chercher du soutien auprès de Sarko qu'il les rassurera.

: Il doit s'en aller ! Arrêtez vos manipulations pour le faire rester, les Français n'en veulent plus ! Vous n'avez pas froid aux yeux chacun de vous lorsque vous vous exprimez ! Quelle honte !

: Encore un élément qui confirme que Fillon ne peut plus être candidat de la droite. S'il n'y avait rien à reprocher à M. Fillon, le PNF aurait classé sans suite les poursuites.

: L'annonce du parquet national financier vous fait réagir dans les commentaires.

: Si vous n'y voyez pas clair dans la procédure judiciaire dans l'affaire Fillon, voici un résumé de ce qui attend le candidat de la droite.













: "Il faut laisser la justice faire son travail. François Fillon a communiqué tous les éléments aux enquêteurs."







Contacté par franceinfo, Thierry Solère réagit au communiqué du PNF.

: Voici l'intégralité du communiqué du parquet national financier sur l'affaire Fillon. "La seule mission du parquet national financier est d'appliquer la loi, fondement du pacte démocratique", précise-t-il.





: Le PNF fait cette annonce après avoir reçu le rapport de police. "Les investigations vont se poursuivre dans le strict respect des règles qui gouvernent le code de procédure pénale", indique-t-il.

: "Les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite de la procédure", annonce le parquet national financier.

: "Oui, bien sûr qu'il peut la gagner ! (...) Il a présenté ses excuses."









Sur France Inter, François Baroin a affiché son optimisme pour son candidat ce matin.

: Il est un peu plus de 9 heures, voici le point sur l'actualité :









• Le taux de chômage a légèrement baissé (-0,2 point) en 2016, pour la deuxième année consécutive, selon l'Insee.









• "Nous aussi on veut être payés à rien foutre !" Le comité d'accueil de François Fillon pour son meeting près de Compiègne (Oise), mercredi 15 février, n'était pas des plus chaleureux, comme le montre notre reportage.









• "La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité." Emmanuel Macron l'a déclaré lors de son déplacement en Algérie. Ces propos ont provoqué les foudres d'élus des Républicains et FN.











• Donald Trump va-t-il renoncer à la politique des deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien ? C'est qu'il a laissé entendre en recevant le Premier ministre israélien.

: "Nous aussi on veut être payés à rien foutre !" Le comité d'accueil de François Fillon pour son meeting près de Compiègne (Oise), mercredi 15 février, n'était pas des plus chaleureux. Je vous raconte cette nouvelle sortie publique mouvementée dans cet article.













: Je suis infiniment plus choqué par qui veut mettre des mineurs en prison que par #MACRON qui pour une fois sort du flou artistique. Comment ne pas considérer la soumission des peuples par l'usage force à grande échelle comme un crime ??

: On commence par le point sur l'actualité :









• Une nouvelle proposition, pour oublier le scandale. En meeting à Compiègne hier soir, François Fillon a proposé d'abaisser la majorité pénale à 16 ans car "les individus de 16 ou 17 ans profitent de la clémence du système".









Le Parlement européen a approuvé le Ceta, un accord controversé de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui pourrait entrer en vigueur provisoirement dès le 1er mars en attendant sa ratification par les parlements nationaux.











• "La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité." Emmanuel Macron l'a déclaré lors de son déplacement en Algérie. Ces propos ont provoqué les foudres d'élus des Républicains et FN.









• Karim Benzema entre dans l'histoire du football français. L'attaquant du Real Madrid est devenu hier le meilleur buteur tricolore de la Ligue des Champions, avec 51 buts, à égalité avec Thierry Henry.