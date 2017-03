Affaires Fillon : "Il n'y a aucun faux document qui a été produit par Penelope ou par François Fillon, dire ça c'est ignoble"

L'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs des membres de la famille de François Fillon a été élargie avec désormais des soupçons d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux, selon des révélations du journal Le Monde. Antonin Lévy, avocat de Francois Fillon, a estimé, mercredi 22 mars, sur franceinfo, qu'il "n'y a aucun faux document qui a été produit soit par Penelope ou par François Fillon". "Dire ça, c'est simplement ignoble, il n'y a pas d'autre mot et ça montre une certaine nervosité du côté de l'accusation à ne pas réussir à faire tenir un dossier", a-t-il ajouté.

Pour Antonin Lévy, il s'agit "à 30 jours de l'élection présidentielle", d'utiliser "de grands mots qui font peur, 'faux', 'escroquerie', pour remettre une pièce dans le juke-box, pour remettre un petit morceau de musique et dire que François Fillon est un menteur".

La source anonyme [citée dans l'article du Monde] est un menteur Antonin Lévy

avocat de François Fillon à franceinfo

Dans ce dossier,il y a "quelqu'un qui se répand et je crains, à lire les éléments qui y figurent, qu'il ne s'agisse d'un enquêteur, a ajouté Antonin Lévy. Une personne qui contribue à cette enquête, qui viole le secret professionnel, qui viole le secret de l'instruction".

En marge de son intervention devant l'Association des maires de France, mercredi, François Fillon a dénoncé, sur franceinfo une "machination" contre lui avec "des fuites organisées par les services de l'État".