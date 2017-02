VIDEO. Affaires Fillon : ces militants LR qui ne veulent plus faire campagne

Ils ne savent plus comment faire campagne. Ils stockent les tracts en attendant une éclaircie. Certains élus ont même décidé de ne plus soutenir François Fillon. À Rillieux-la-Pape près de Lyon (Rhône), le maire et les militants républicains font un déménagement un peu particulier : 3 000 tracts du candidat sont relégués dans un garage. Pas question de les distribuer, les cartons s'empilent, la campagne est à l'arrêt.

Le risque du Front national

"Nous, on est des quartiers populaires, alors c'est compliqué d'aller leur dire que c'est François Fillon qu'il nous faut", raconte un militant, en plein désarroi. D'autres sont carrément en colère. "Lui nous dit qu'on n'a pas le choix, mais s'il maintient sa candidature, le Front national sera à la tête du pays l'année prochaine", explique Jérôme Sourisseau, maire UDI de Bourg-Charente (Charente)

