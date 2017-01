Nathalie Kosciusko-Morizet investie dans la circonscription de François Fillon

Un choix symbolique. La commission d'investiture des Républicains aux législatives des 11 et 18 juin 2017 a investi Nathalie Kosciusko-Morizet dans la 2e circonscription de Paris, a appris franceinfo, mardi 17 janvier. Cette circonscription, qui regroupe le 7e et une partie des 5e et 6e arrondissements, est aujourd'hui détenue par François Fillon. Elle est considérée comme une circonscription en or pour la droite.

Les Républicains avaient pourtant approuvé la liste des candidats officiellement investis aux législatives. A ce petit jeu, NKM devait être candidate dans la 11e circonscription, face au socialiste Pascal Cherki. Cette modification lui permet ainsi d'éviter un duel à l'issue incertaine.

Un choix parfois critiqué en interne

Mais comme l'a relevé Libération, ce choix fait grincer quelques dents dans les rangs parisiens de l'opposition. "La Commission nationale d'investiture l'a investie, Fillon lui a fait un cadeau royal", indique une source à Reuters. La maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, briguait la circonscription de François Fillon. Le nom de la généticienne Dominique Stoppa-Lyonnet, suppléante du candidat à la présidentielle, avait également été avancé.

Nathalie Kosciusko-Morizet s'était classée quatrième de la primaire de la droite et du centre avec le score modeste de 2,5%. Elle avait ensuite rallié Alain Juppé. Un épisode définitivement oublié par le vainqueur de la primaire.